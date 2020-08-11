【封殺TikTok】美國、印度人準備翻牆？VPN程式網頁流量飆

▲ 【封殺TikTok】多地民眾憂限制網絡 VPN程式網頁流量飆

美國封殺短片分享平台TikTok，又禁用騰訊（700）旗下通訊程式微信，其他美國盟友可能跟隨封殺TikTok，並跟隨收緊互聯網管制之際，全球多地民眾對翻牆用的VPN工具興趣大增，其中著名VPN工具ExpressVPN網頁的流量明顯增多。

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TechCrunch報道，美國封殺TikTok後，當地ExpressVPN網站流量按周旋即增加近10%；印度人的反應更明顯，莫迪政府禁用TikTok後，ExpressVPN網站流量按周增加22%。

類似情況亦在日本及澳洲出現，當局表示有可能封鎖TikTok後， ExpressVPN網站流量分別增加19%及41%。港區國安法實施後，來自香港的流量按周亦增加10%。

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TikTok在全球各地亦十分受歡迎，用戶遍布世界，創作者在當中累積大批追隨者，一旦被禁，要轉用其他平台並非易事，TikTok的強大網絡效應，很難輕易找到代替品。

至於微信，在中國的使用人數眾多，是海外人士與內地親友通訊的重要工具。禁令之下，不少用戶改用美國加密通訊軟體Signal，Signal下載量急增，8月7至9日間，在內地的iOS社交應用排行榜排名急升51位。惟這亦可能引來內地當局注意，Signal未來有機會被封鎖。

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美國今次的微信及TikTok禁令，無疑令互聯網一直以來的自由、開放程度有所縮窄。信奉自由主義、來自俄羅斯的Telegram創辦人Pavel Durov批評，美國此舉立下危險先例，最終或殺死互聯網這個真正的全球網絡。

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責任編輯：林建忠

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