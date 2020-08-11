  • 30°C
香港時間 : 2020811日 (二) 20:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【封殺TikTok】美國、印度人準備翻牆？VPN程式網頁流量飆

環球社會熱點 13:50 2020/08/11

分享：

【封殺TikTok】多地民眾憂限制網絡 VPN程式網頁流量飆

美國封殺短片分享平台TikTok，又禁用騰訊（700）旗下通訊程式微信，其他美國盟友可能跟隨封殺TikTok，並跟隨收緊互聯網管制之際，全球多地民眾對翻牆用的VPN工具興趣大增，其中著名VPN工具ExpressVPN網頁的流量明顯增多。

白宮外驚傳槍響 特朗普中斷疫情記招急撤離

【黎巴嫩爆炸】「回應民眾訴求」總理宣布政府總辭

TechCrunch報道，美國封殺TikTok後，當地ExpressVPN網站流量按周旋即增加近10%；印度人的反應更明顯，莫迪政府禁用TikTok後，ExpressVPN網站流量按周增加22%。

類似情況亦在日本及澳洲出現，當局表示有可能封鎖TikTok後， ExpressVPN網站流量分別增加19%及41%。港區國安法實施後，來自香港的流量按周亦增加10%。

【抖音被禁】帶挈「印版TikTok」2日吸逾2000萬用戶

【新冠疫苗】俄羅斯擬8月12日搶先註冊疫苗 勢領先全球

TikTok在全球各地亦十分受歡迎，用戶遍布世界，創作者在當中累積大批追隨者，一旦被禁，要轉用其他平台並非易事，TikTok的強大網絡效應，很難輕易找到代替品。

至於微信，在中國的使用人數眾多，是海外人士與內地親友通訊的重要工具。禁令之下，不少用戶改用美國加密通訊軟體Signal，Signal下載量急增，8月7至9日間，在內地的iOS社交應用排行榜排名急升51位。惟這亦可能引來內地當局注意，Signal未來有機會被封鎖。

特朗普威脅封殺TikTok 美國網紅提前陷恐慌

美國今次的微信及TikTok禁令，無疑令互聯網一直以來的自由、開放程度有所縮窄。信奉自由主義、來自俄羅斯的Telegram創辦人Pavel Durov批評，美國此舉立下危險先例，最終或殺死互聯網這個真正的全球網絡。

【美國疫情】被揭學生不戴口罩聚集 涉事高中即爆集體感染

【封殺TikTok】美用戶群起報復特朗普 蜂擁負評其競選App

責任編輯：林建忠

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

相關文章

【TikTok拆骨】逃生門正關上 TikTok卻被中美扯後腿（訂戶專享）
2020/08/05
【TikTok拆骨】逃生門正關上 TikTok卻被中美扯後腿（訂戶專享）
【封殺TikTok】美用戶群起報復特朗普 蜂擁負評其競選App
2020/08/04
【封殺TikTok】美用戶群起報復特朗普 蜂擁負評其競選App
【TikTok拆骨】微軟收購撿便宜？ 卻可能接火棒（訂戶專享）
2020/08/04
【TikTok拆骨】微軟收購撿便宜？ 卻可能接火棒（訂戶專享）
【中美角力分析】TikTok縱割席香港 難保美國市場（訂戶專享）
2020/07/14
【中美角力分析】TikTok縱割席香港 難保美國市場（訂戶專享）
【TikTok】退出香港後 會否換成內地版「抖音」？
2020/07/07
【TikTok】退出香港後 會否換成內地版「抖音」？
翻牆 印度 美國 騰訊 抖音 微信 VPN
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【世衛改革】不滿美國做大佬 德國法國據報退出談判
【世衛改革】不滿美國做大佬 德國法國據報退出談判
【新冠疫苗】俄羅斯擬8月12日搶先註冊疫苗 勢領先全球
【新冠疫苗】俄羅斯擬8月12日搶先註冊疫苗 勢領先全球
【移民海外】美國近6千人放棄綠卡 若特朗普連任恐加劇
【移民海外】美國近6千人放棄綠卡 若特朗普連任恐加劇
新型冠狀肺炎全球疫情（08月11日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月11日 時間20:00）
【新冠肺炎】美研究：部份人早有抗體 或因曾患感冒
【新冠肺炎】美研究：部份人早有抗體 或因曾患感冒
【新冠疫苗】俄羅斯率先跑出 中英美疫苗進度定價一覽
【新冠疫苗】俄羅斯率先跑出 中英美疫苗進度定價一覽