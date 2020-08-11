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傳印度擬設新法規　要求Facebook、Google共享用戶數據

科技 11:42 2020/08/11

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有消息人士指，印度政府要求美國大型科技企業共享數據，美國有關組織表示反對，並認為有違商業競爭規則。

印度作為近年的新興市場之一，不少科企都積極開拓印度市場。最近有消息人士指，印度政府正計劃設立組織，並要求美國大型科技企業共享數據，美國有關組織就表示反對，並認為有違商業競爭規則。

據路透社報道，近日印度政府任命小組人員，擬設立一個監管機構，實行「非個人數據」監管計劃。據消息人士取得的一封信件内容中顯示，印度要求美國亞馬遜（Amazon），Facebook及Google提供匿名及非個人用戶數據，以助科技生態圈業務發展。

美國商會旗下的美國印度商業委員會（USIBC）表示，堅決反對向印度共享數據的要求，並指 「強制數據共享」的行為會阻礙行業競爭，破壞公司為處理及收集數據所作出的投資及努力，另外亦會限制對發展中國家的貿易和投資。

USIBC認為，較早前，印度總理納倫德拉·莫迪Narendra Modi公開呼籲美國企業在印度投資，但印度政府的作法似乎與總理的呼籲相反。另外，消息人士指出，最近科技公司高層已出席相關會議，並表示對上述印度的提議感到擔憂。

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責任編輯：李寶如

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