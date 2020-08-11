【印度暴雨】喀拉拉邦茶園山泥傾瀉　至少43人死亡

上週四晚（6日），印度西南部喀拉拉邦（Kerala state）因暴雨引發山泥傾瀉，至少有43人死亡，數十人被困，搜索行動持續整個週末。根據當地議員庫里阿科塞（Dean Kuriakose）的說法，至少有25人失蹤。他補充指，當局已派出500多名部隊和國家災難響應部隊的人員增援。

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2018年，喀拉拉邦因異常高的降雨量，遭受了近一個世紀以來最嚴重的洪水侵襲，導致300多人喪生，數十萬人流離失所。去年，喀拉拉邦和鄰邦再次被淹沒，至少有150人死亡，幾百間房屋被摧毀，數十萬人被迫暫住難民營中。

今年，洪水還席捲中國南方廣大地區，自6月以來，長江流域的平均降雨量是近60年來最高。中國應急管理部估計，這場災難的經濟損失約210億美元，近5,500萬人受到影響。

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