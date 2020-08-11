【A股健康牛】高盛：外資看好A股　首7個月掃貨1300億人民幣

全球經濟增長動力減慢，不過外資機構獨看好中國經濟，並加倉A股。高盛發表報告指，如果全球經濟再次下滑，即使美聯儲全力應對，但由於美元霸主地位岌岌可危，拯救世界的重任將再次落於中國，情況如同2008至2009年期間。

高盛又指，中美貿易摩擦不會對中國股市造成太大影響，維持「增持中國股票」的看法。

值得注意，唱好A股已成為大多數外資的最新趨勢，而外資亦漸成為影響A股走向的重要指數。數據顯示，1至7月份，北向資金凈流入金額接近1300億元，其中，4月份和6月份成為外資流入高峰，分別凈買入532.58億元和526.79億元。

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高盛指中國政策實施空間大

高盛在報告中指出，人行在2020年上半年實施的貨幣寬鬆政策有三個特點。

首先，部分政策工具是非常短期的流動性準備金。第二，其中一些數據指的是貸款總額，而非凈貸款額。第三，許多寬鬆措施具針對性。人行所釋放的資金主要用於受疫情嚴重打擊的行業、獲取信貸有困難的小微企業，以及在疫情對經濟影響最嚴重的時期，不過，相關寬鬆措施對人行資產負債表的綜合影響並不大，且可能不會持續很長時間。

高盛指出，為了促進放貸並抗擊自大蕭條以來最嚴重的衰退，美聯儲必須大幅增加貨幣基礎，而中國人行則可以訴諸更直接的工具，例如定向寬鬆和窗口指導，以增加銀行貸款，意味中國不需要像美國一樣大幅擴張M2，亦能為經濟提供支撐。

瑞銀：中國科技股是全球最好的投資機會

瑞銀旗下資管公司UBS O’Connor一只22億美元規模的多策略對沖基金，在今年7月份對亞洲市場做出了一筆重大投資。該基金對包括A股在內的中國市場投資約14億美元。該行基金經理Kevin Russell表示，中國中小型科技股屬於全球最好的投資機會，因為中國正積極開發半導體等行業的自有供應鏈。

貝萊德投資研究所亞太區首席投資策略師Ben Powell近期亦表示，中國及其亞洲貿易夥伴（如韓國和日本）的股票和債券市場將在未來6至12個月內跑贏全球新興市場。

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記者：馮正男