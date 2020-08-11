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【餐飲股】火鍋孖寶破頂 海底撈飆11%、頤海升7%（第二版）

即市財經 12:52 2020/08/11

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海底撈及頤海升勢凌厲

內地餐飲股當炒，其中火鍋股海底撈 （06862） 及其同系公司頤海 （01579） 升勢最凌厲，海底撈午市收報42.35元，飆升11.9%，頤海亦漲6.7%至106.7元，兩者均創下歷史新高。至於主打酸菜魚的九毛九 （09922） 繼昨日升近13%後，今日上午再升4.3%%，最新報15.96元。

內地餐飲企業於疫情期間一度停業，惟自疫情受控後餐飲業運作已恢復正常。另一方面，中國外貿環境嚴峻，政府高層已強調要刺激內需維持經濟增長。

另外，國家主席習近平指出，餐飲浪費現象「觸目驚心，令人痛心」，儘管中國糧食生產連年豐收，但國民對糧食安全還是始終要有危機意識。

（第二版：更新股價及習近平言論）

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編輯：謝智聰

香港股票 餐飲 經濟 中國 餐飲股 火鍋 海底撈（06862） 九毛九（09922）
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