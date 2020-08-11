【希臘暴雨】希臘小島山洪氾濫　七人喪生

希臘埃維亞（Evia）島上週六（8日）起下暴雨，造成的山洪氾濫，淹沒多間房屋，至少7人喪生。

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當地消防員稱，在波利蒂卡（Politika）村發現3名遇難者，其中包括1名嬰兒，而在雅典東北埃維亞中部的安菲西婭（Amfithea）村和布爾齊（Bourtzi）地區發現了另外四名受害者。

由於道路水浸以及河水沖破河岸地區，救援人員出動直升機協助居民撤離。專家指，氣候變化將加劇希臘的氣候事件。在希臘，夏季通常是很乾燥，雷暴等情況很罕見，惟近年來變得更為頻繁。

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