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【希臘暴雨】希臘小島山洪氾濫　七人喪生

環球政經 11:28 2020/08/11

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希臘埃維亞（Evia）島上週六（8日）起下暴雨，造成的山洪氾濫，淹沒多間房屋，至少7人喪生。

其他文章：【孟買暴雨】近50年來最強降雨　洪災令全市陷入停頓

其他文章：南韓連日暴雨致近7000人受災　再遇台風「薔薇」恐加劇損害

當地消防員稱，在波利蒂卡（Politika）村發現3名遇難者，其中包括1名嬰兒，而在雅典東北埃維亞中部的安菲西婭（Amfithea）村和布爾齊（Bourtzi）地區發現了另外四名受害者。

由於道路水浸以及河水沖破河岸地區，救援人員出動直升機協助居民撤離。專家指，氣候變化將加劇希臘的氣候事件。在希臘，夏季通常是很乾燥，雷暴等情況很罕見，惟近年來變得更為頻繁。

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撰文 : 梁翠麗

氣候暖化 暴雨 雅典 希臘
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