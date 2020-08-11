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白宮外驚傳槍響 特朗普中斷疫情記招急撤離

環球社會熱點 11:21 2020/08/11

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特朗普周一主持疫情記者會時，白宮外發生槍擊事件，特朗普撤離白宮新聞簡報室。

美國的新冠肺炎疫情持續，美國總統特朗普周一（10日）主持疫情記者會時，記者會突然中斷，並撤離白宮新聞簡報室。特朗普於恢復記者會後表示，白宮外發生槍擊事件，執法人員開槍將1名疑犯制服。

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特朗普（Donald Trump）在記者會開始數分鐘後，有特勤局特工突然走上講台打斷特朗普發言，並在特朗普耳邊低語。據悉，特朗普當時更忍不住問：「發生甚麼事？」（Oh！ What's happening？）

記者會隨即中斷，特朗普在特勤局成員護送下離開新聞簡報室，並轉移至簡報室附近、白宮西翼的橢圓形辦公室。

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特朗普於大約9分鐘後，重返新聞簡報室及恢復記者會。特朗普表示，白宮附近有1名武裝的可疑人士，遭特勤局成員開槍制服，目前已送往醫院。特朗普形容情況充分受控，又讚揚特勤局人員的表現專業。

特勤局其後於社交媒體Twitter發文，證實槍擊事件於華盛頓特區第17街與賓夕法尼亞大道之間發生，1名男子及1名特勤局成員受傷，同時送往醫院。特勤局又強調，槍擊事件未有對白宮大樓造成破壞，或導致任何受保護者處於危險。

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責任編輯：鄭錦玲

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