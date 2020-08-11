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【TikTok拆骨】微軟購TikTok似趁火打劫？　交易機會率據報不高於20%

即市財經 11:16 2020/08/11

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字節跳動據報不太可能出售予微軟及Twitter，更稱出售予微軟的機會率不高於20%。

南華早報引述消息人士報道，TikTok母公司字節跳動面對特朗普政府的行政命令，正準備升級法律及公關戰。其中一名消息人士指出，字節跳動不太可能出售予微軟及Twitter，更稱出售予微軟的機會率不高於20%。

美國特朗普政府上周公布行政命令，禁止美國人與TikTok、微信展開任何交易，並於45日後生效此行政命令。

消息人士形容，微軟提出的初始收購價似「趁火打劫」，指微軟收購TikTok的可能性不高於20%。至於Twitter收購TikTok的可能性更少，原因是沒有足夠的金錢。字節跳動對傳聞不予回應。

Twitter目前的市值約為300億美元，而TikTok在特朗普公布行政命令前的估值約為500億美元。CNBC上周報道，微軟試圖收購TikTok的美國、加拿大及澳洲業務，作價介乎100億至300億美元。

另一邊廂，路透社報道，微軟面對如何確保TikTok資料留在美國的技術挑戰，在45天限期內，可能難以解決相關問題。

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編輯：吳敏芳

 

政治 中美關係 特朗普 收購 加拿大 澳洲 美國 字節跳動 Twitter 抖音
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