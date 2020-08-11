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【新冠肺炎】荷蘭肉類工廠環境惡劣　恐成疫症重災區

環球政經 11:06 2020/08/11

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荷蘭是食品大國為僅次於美國的第二大農產品出口國，亦是歐盟最大的肉類出口商，同時是歐洲最大的肉類加工公司的所在地。該行業大約80％的工人來自中歐和東歐，並由臨時機構僱用，而不是直接由肉類公司僱用。

其他文章：【新冠肺炎】慘過30年代大蕭條！　美國旅遊業超過800萬人失業

其他文章：【新冠肺炎】印度日均增逾5萬宗確診案　累計超過221萬人感染

工人們聲稱工廠內缺乏預防措施，即使有人生病了，也沒有採取任何措施。「生病的人繼續工作，幾乎沒有社交距離。」由於臨時合同，有關法規並不保障這些工人，而且他們經常在低溫且高度密集的環境下工作，染疫機率比一般人高。

NGG德國食品工人聯合會國際事務主管施密特（Peter Schmidt）指：「肉類行業正在失去越來越多的市場。現在是我們來改變這種狀況的機會。」

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撰文 : 梁翠麗

疫情 食品 荷蘭 新冠肺炎疫情
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