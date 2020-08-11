▲ 【黎巴嫩爆炸】「回應民眾訴求」總理宣布政府總辭

黎巴嫩貝魯特大爆炸，激起黎巴嫩民眾對黎巴嫩政府不滿，連日展開大規模示威。黎巴嫩總理迪亞布（Hasan Diab）宣布，為回應民眾訴求，黎巴嫩政府總辭。迪亞布內閣會擔任看守內閣，直至黎巴嫩新政府成立。

迪亞布在當地時間發表電視講話，指大爆炸事件反映國家腐敗體制難以根除。迪亞布表示，現屆政府一直力求改變，但政府遇到巨大阻力，又稱不願為歷任政府的腐敗而承擔責任。

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迪亞布表示，為了尋求真正的變革，自己決定退後一步，與人民站在同一陣線。

迪亞布已向總統奧恩（Michel Aoun）遞交辭職信，奧恩要求迪亞布擔任看守內閣，直至下屆政府成立。

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黎巴嫩貝魯特市中心連續3日有示威者上街，以表示不滿政府未有妥善處理存放在貝魯特倉庫的大批硝酸銨，導致爆炸事件發生。數十名示威者周一向警方投擲石塊、煙花及汽油彈，警方則發射催淚彈驅趕示威者。

黎巴嫩正面對數十年來最嚴重的經濟危機，再加上新冠肺炎確診增加，民眾早前已不滿政府腐敗及嚴重管理不善。

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責任編輯：林嘉莉