【濠賭股分析】澳門明起放寬出入境措施　大行最睇好邊2隻濠賭股？

澳門政府將於明日（12日）起恢復珠海個人及團體旅客簽證，而14日無出國澳門人亦可入境內地無需隔離，消息刺激濠賭股連續2日反彈，美銀及花旗分別發表報告看好濠賭股，兩行不約而同推介澳博（00880）及金沙中國（01928）。

今日濠賭股升勢持續，截至11時，金沙中國（01928）報31.8元，升6%，是表現最佳之藍籌股；銀河娛樂（00027）報58.75元，升3.6%；澳博（00880）報10.16元，升5%；美高梅中國（02282）報10.3元，升4.5%；永利澳門（01128）報14.3元，升5.3%。

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美銀報告指出，澳門放寬出入境措施帶來驚喜，在本港上市的濠賭股中，看好澳博及金沙中國。報告指，澳博將會在未來數月公布上葡京開業日期，有利股價表現；而金沙可受惠於「新倫敦人」開業及珠海個人遊恢復所帶來的人流上升，應足以抵銷中美關係負面消息帶來的潛在風險。

花旗認為，澳門與珠海之間放寬通關，為濠賭股提供旅遊催化劑，預期未來數周內有機會擴展至廣東省，加上很就快到「十一黃金周」，目前內地旅客對外旅遊的目的地選擇有限，今年黃金周對澳門將有很大刺激作用。

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該行指，短綫首選為澳博，長線首選為金沙及銀娛，由於中場業務具優勢，澳博及金沙將會最快取得市場份額，當更多省市放寬限制，可吸引更多高端旅客到澳門旅遊。該行給予澳博目標價12元，金沙44.5元及銀娛66.5元。

根據澳門政府公布，接獲國務院港澳辦通知，自8月12日零時起，從澳門進入內地的市民，若14日內無外國或其他境外地區旅居史，且持7日內有效核酸檢測陰性證明，或包含7日內核酸檢測呈陰性的健康碼，從澳門進入內地各省市，均可豁免14天的醫學隔離。

另外，從8月12日起，將恢復珠海居民赴澳旅遊簽注，包括個人遊和團隊遊。