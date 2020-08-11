【美國制裁】澳門滙業銀行遭美國制裁15年後撤銷　當年捲入甚麼風波？

▲ 滙業銀行獲美國撤銷制裁

澳門滙業銀行2005年涉及為北韓洗錢而被美國制裁，美國財政部金融犯罪防制署昨日宣布，撤回對滙業銀行制裁決定，並會重新檢視滙業銀行現時是否一間「高度洗錢關注」（primary money laundering concern）的銀行，以及是否須就澳門滙業銀行制定額外措施。

滙業財經集團主席區宗傑歡迎決定，形容決定不論對他個人或滙業銀行來說，均是重要的一步。

區宗傑又指，即使曾經歷一段非常艱難的日子，但相信現在是時候忘記背後，邁步向前。他與滙業銀行承諾會致力消除監管機構及美國政府的疑慮，證明將來再沒有監管行動的需要，並期待就集團為打擊各種形式的洗錢活動所作的努力，與美國財政部金融犯罪防制署保持溝通。

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編輯：謝智聰