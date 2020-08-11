【黎智英被捕】壹傳媒兩日升11倍、董事會：不悉原因　毛記葵涌升逾1倍

▲ 壹傳媒（00282）創辦人黎智英被捕反令壹傳媒股價急升，由仙股變回蚊股。（資料圖片）

壹傳媒 （00282） 創辦人黎智英昨日被警方以涉嫌違反港區國安法內的「勾結外國勢力」拘捕，黎智英次子黎耀恩，部分壹傳媒高層也被捕。壹傳媒晚間發公告指，執行董事黎智英、張劍虹及周達權被香港警方拘捕，並於同日警方對公司辦公室執行搜查令，惟集團預計該等事件對日常正常營運無任何重大不利影響。壹傳媒昨升逾1.8倍後，今早再高開76%，開報0.45元，午後曾升近7倍。

壹傳媒公告指，已知悉近期股份價格及成交量波動，但董事會不知悉導致價格及成交量波動的任何原因，或須予披露的任何內幕消息。

壹傳媒全日成交額逾42億元

壹傳媒盤中曾高見1.96元，升逾6.7倍，全日收報1.1元，升3.3倍，全日成交額42.65億元，堪比大藍籌股。以上周五收市價計，短短兩日，壹傳媒股價升逾11倍，由仙股變成蚊股。

壹傳媒全日成交股數40.86億股，超越壹傳媒發行股數26.36億股，若撇除黎智英持股18.78億股，交投股數相當於「街貨量」5.4倍。

其他媒體股份跟隨炒上

其他媒體股份亦跟隨炒上，毛記葵涌 （01716） 全日升107%，報1.55元，盤中高見2.38元﹐成交2.8億元。有線寬頻 （01097） 升27%、明報母企世界華文媒體 （00685） 升14%、東方報業 （00018） 升8.3%。

大批警員周一早上進入蘋果日報總部搜查後，有財經及時政評論員在社交平台分享自己買入壹傳媒股份，強調是「非理性投資」。有投資界就指，壹傳媒多名管理層以國安法被捕，或加大市場對壹傳媒賣盤預期。

相關文章：【黎智英被捕】壹傳媒：集團營運無重大不利影響 大批警察進蘋果日報總部（不斷更新、附圖）

【黎智英被捕】壹傳媒街貨單日換手兩次 投資界：資金炒作賣盤預期、高追高風險

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：吳敏芳、麥德銘