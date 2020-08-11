【中概股危機】努欽：中概股不符會計標準明年底須除牌　騰訊音樂：除牌非唯一選項（第二版）

▲ 美國財長努欽表示，明年年底所有美國上市的企業都必須遵守相同的會計準則，否則將會被交易所除牌。

美國財長努欽（Steven Mnuchin）宣布，任何不符合美國會計準則在美國交易所上市的企業將於2021年底前被交易所除牌。此舉由努欽及其他官員向美國證券交易委員會（SEC）提議，以確保內地及美國公司的標準保持一致。

努欽在白宮簡報會上表示，美國證券交易委員會有望採取該建議。他續指，明年年底所有美國上市的企業都必須遵守相同的會計準則，否則將會被交易所除牌。

騰訊持股、在美國上市的騰訊音樂（美：TME）於分析員會議中表示，臆測是否會在美國被除牌還為時過早，並指除牌並不是唯一選擇，也可以選擇接受美國的審計機構參與審計。

美國總統特朗普於同一記者會中表示，中國並未有履行今年1月份首階段貿易協定內承諾增購美國貨品的約定。特朗普形容，首階段貿協是很好的協議，但對方並沒有履行承諾，又認為對方應在明年增購美國貨品。

特朗普表示，無論中國增購多少美國貨品，亦不能彌補美國人民及全球國家人命的損失。他又呼籲，世界貿易組織（WTO）不應再視中國為發展中國家，令美國及其他國家的貿易處於不公平優勢位置。

（第二版加入騰訊音樂回應）

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責任編輯：謝卓榮