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【港股開市】恒指早段升逾500點　騰訊業績前強勁反彈

股樓投資 10:00 2020/08/11

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隔晚道指顯著造好，收報27791點，升357點；標指及納指則變動唔大，標指收報3360點，升9點；納指收報10968點，跌42點。恒指今早亦成功借勢反彈，高開284點，開報24662點。早段升幅擴大，截至9時48分已升逾500點。

大市反彈功臣非騰訊 （00700） 莫屬，納指微跌下騰訊升近4.7%，騰訊將於明日8月12日公布業績。其他科技股微升，阿里巴巴 （09988）升0.8%，美團 （03690）升1.2%。

濠賭股造好，其中藍籌股銀娛 （00027） 升3.3%；金沙 （01928） 曾升逾6%，高見32.05元，現仍升5.3%。

睿見教育  （06068）及中教  （00839）齊齊配股，前者跌7%，後者則跌3%。

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

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