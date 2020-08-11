【內銀股價】內銀上半年淨利罕見大跌9.4%　料第三季情況惡化

內地銀保監會公布第二季度銀行業數據顯示，上半年商業銀行累計淨利1萬億元，按年跌9.4%，平均資本利潤率為10.35%。商業銀行平均資產利潤率為0.83%，較上季下降0.15個百分點。

有別於以往銀行業淨利的持續正增長，今年上半年淨利潤同比大降9.4%，情況罕見。不過，內地早前已放風，多次提及將督促銀行保持利潤合理增長，做實利潤、用好利潤，及時填補撥備缺口，全面覆蓋風險損失，適當降低分紅，不增加獎金，把有限的利潤更多用於資本補充，提高風險抵禦能力。

近月人行和銀保監定出明確目標，要求銀行業透過降利率、企業延期還款不罰息、減少服務收費等方式，全年向實體經濟「讓利」1.5萬億元。

分析認為，趨勢會於第三季持續，撥備前和撥備後的盈利增速差可能會進一步拉大。不過，由於疫情加大了經濟金融運行的不確定性，銀行業有必要進一步提升風險抵補能力。

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記者：馮正男