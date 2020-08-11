  • 30°C
香港時間 : 2020811日 (二) 20:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

調查：英三分一僱主擬第三季度裁員　

環球政經 11:02 2020/08/11

分享：

受新冠肺炎疫情衝擊，英國陷入經濟衰退，企業陷入經營困難。根據外媒引述調查指，三分之一的英國僱主計劃於第三季裁員，當中近40%為私營企業。根據人力資源機構CIPD與人事顧問公司Adecco對英國2,000個僱主進行的調查顯示，約33%僱主預計未來幾個月會裁員。

報告中稱，約38%的私營企業僱主、以及16%的公共部門僱主預計將會裁員。僱主普遍預計將控制工資水平，少數僱主計劃將基本薪資提高僅1%，低於去年同期水平，同時約40%僱主預計在明年6月前會實行凍薪。

香港文章：Facebook允許員工在家工作至明年7月　額外提供1000美元獎金

零售研究中心（Center for Retail Research）的數據顯示，今年英國失去逾22,000個餐廳工作崗位，是去年數量的逾兩倍。上週，Pizza Express以表示正考慮關閉67間英國門店，這意味著將失去1,100個工作崗位。

按照英國政府規定，企業計劃裁員20人或以上時，須提前向政府通報，而6月向政府通報計劃裁員的公司數量達1,778間，是去年同期水平的5倍；裁員規模預計則由2.4萬人，飆升至13.9萬人。

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 李勝男

相關文章

【消費着數】「健身環大冒險」UNY返貨　抽籤認購售589元　限量650套
2020/08/10
【消費着數】「健身環大冒險」UNY返貨　抽籤認購售589元　限量650套
【美股焦點】資金擁指數基金造時勢　小摩最新選股法曝光
2020/08/10
【美股焦點】資金擁指數基金造時勢　小摩最新選股法曝光
【新股IPO】傳內地食品供應商鍋圈食匯計劃上市　集資額近40億
2020/08/10
【新股IPO】傳內地食品供應商鍋圈食匯計劃上市　集資額近40億
【誠哥出手】李嘉誠父子再度增持長實　涉資逾三千萬
2020/08/10
【誠哥出手】李嘉誠父子再度增持長實　涉資逾三千萬
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 英國 零售 人力資源 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫廈成交】同座有住戶確診　麗港城劈價158萬沽　呎價僅1.3萬
【疫廈成交】同座有住戶確診　麗港城劈價158萬沽　呎價僅1.3萬
【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？
【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？
【時光倒流價】藍籌屋苑愈賣愈平　複式呎價跌穿10000
【時光倒流價】藍籌屋苑愈賣愈平　複式呎價跌穿10000
【疫境樓市】劈價幾球　低市價湧現　二手樓價跌勢加劇
【疫境樓市】劈價幾球　低市價湧現　二手樓價跌勢加劇
比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕
比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕
【忍痛止蝕】內地客買港樓　渡假兼投資　慘蝕逾800萬
【忍痛止蝕】內地客買港樓　渡假兼投資　慘蝕逾800萬