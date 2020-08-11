調查：英三分一僱主擬第三季度裁員　

受新冠肺炎疫情衝擊，英國陷入經濟衰退，企業陷入經營困難。根據外媒引述調查指，三分之一的英國僱主計劃於第三季裁員，當中近40%為私營企業。根據人力資源機構CIPD與人事顧問公司Adecco對英國2,000個僱主進行的調查顯示，約33%僱主預計未來幾個月會裁員。

報告中稱，約38%的私營企業僱主、以及16%的公共部門僱主預計將會裁員。僱主普遍預計將控制工資水平，少數僱主計劃將基本薪資提高僅1%，低於去年同期水平，同時約40%僱主預計在明年6月前會實行凍薪。

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零售研究中心（Center for Retail Research）的數據顯示，今年英國失去逾22,000個餐廳工作崗位，是去年數量的逾兩倍。上週，Pizza Express以表示正考慮關閉67間英國門店，這意味著將失去1,100個工作崗位。

按照英國政府規定，企業計劃裁員20人或以上時，須提前向政府通報，而6月向政府通報計劃裁員的公司數量達1,778間，是去年同期水平的5倍；裁員規模預計則由2.4萬人，飆升至13.9萬人。

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