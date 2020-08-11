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【港股市況】恒生指數高開284點　壹傳媒續升近1倍破頂（不斷更新）

即市財經 09:36 2020/08/11

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港股市況不斷更新

美股上升，美國總統特朗普簽署行政命令，繞過國會推出部分紓困措施，加上財長姆欽指新紓困計劃仍有機會成事，道指升357點 。恒生指數高開284點，開報24662點。

即市走勢：

【09︰34】毛記葵涌 （01716） 升逾3成，羸見1.05元。

【09︰32】濠賭股造好，其中藍籌股銀娛 （00027） 升半成，高見59.75元；金沙 （01928） 升逾6%，高見32元。澳門政府宣布，已接獲港澳辦通知，由8月12日開始，14天之內沒有境外或海外旅居史的澳門居民，若持有7天內核酸檢測陰性證明，或者7天內具有檢測訊息健康碼，前往內地時將豁免14天醫學隔離。

【賭股催化劑？】珠海周三恢復赴澳旅遊簽注　澳門居民北上亦可豁免隔離

【09︰31】壹傳媒 （00282） 高開76%，開報0.45元，早段升幅擴大至近1倍，破頂高見0.5元。

【09︰20】恒生指數高開284點，開報24662點。騰訊 （00700） 反彈1.8%，開報511元。

【騰訊股價】鬥魚虎牙合併建議獲證實　騰訊股價有望止跌？

【09︰14】即月期指開報24541點，升135點或近0.6%。

【09︰05】人行開展500億元人民幣逆回購操作，當日實現淨投放500億元人民幣。

【08︰53】恒指黑期升約115點，報24525點；道指期貨升30點，報27709點。

【08︰30】2隻教育股分別配股。中教控股  （00839） 配售1.3億股，配售價15.5元，較上日收市價折讓約7.7%，所得款項淨額約為20億元。

另外，睿見教育  （06068） 配售1.3億股新股配售價4.24元，較上日收市價折讓約9.8%，配售所得款項總額預期約5.51億元。

【配股潮】中教折讓逾7%配售1.3億股　淨籌20億

【配股潮】睿見教育折讓近1成配售1.3億股新股　籌5.5億元

【08︰15】律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程  （01977）  公布，出售Transel Elevator & Electric Inc. 2%股權予Mark Gregorio，代價140萬美元（約1092萬港元）。

安樂工程出售紐約住宅建設商2%股權

【07︰55】騰訊  （00700）  將於8月12日公布業績，旗下騰訊音樂（美：TME）第2季收入按年升17.5%至69.3億元人民幣，盈利9.4億元，按年升1.3%。騰訊音樂股價盤後升4%。

【美股焦點】騰訊音樂第2季收入按年增近18%　盤後升4%

【07︰30】道指收報27791點，升357點或1.3%；標指收報3360點，升9點或0.3%；納指收報10968點，跌42點或0.4%。

港股ADR收報24487點，升109點或近0.5%。恒指夜期收報24512點，升106點，高水135點。

道指升357點港股ADR升109點　原油價格升逾1%

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責任編輯：梁浩碩

香港股票 金沙中國有限公司（01928） 銀河娛樂（00027） 毛記葵涌（01716） 壹傳媒（00282） 睿見教育（06068） 中教控股（00839） 安樂工程（01977） 騰訊控股（00700） ADR

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