【恒指夜期】壹傳媒升逾3倍　恒指夜期續彈挑戰25000點大關（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國總統特朗普簽署行政命令，繞過國會推出部分紓困措施，加上財長姆欽指新紓困計劃仍有機會成事，道指升357點 ，連帶港股市場氣氛亦略轉正面，恒指大幅反彈超過500點，但仍受制25000點大關。假若美股今晚繼續抽高，本港傳統經濟股亦有一更新一層樓，助恒指重新衝上25000點大關。

焦點新聞：

【美國制裁】美國海關：香港出口貨品9月25日起須列來自「中國」

【中概股危機】美國財長努欽：任何美上市內地企業不符會計標準 明年底前被除牌

【TikTok拆骨】微軟購TikTok似趁火打劫？ 交易機會率據報少於20%

【A股健康牛】高盛：外資看好A股 首7個月掃貨1300億人民幣

【美國制裁】澳門滙業銀行遭美國制裁15年後撤銷 當年捲入甚麼風波？

【保就業】美心成第7輪工資補貼最大戶 集團至少獲4.16億元僅次國泰

即市走勢：

【19︰41】第七輪「保就業」計劃結果出爐，美心食品成為今輪名單獲得最多補貼的僱主，涉及3.21億元。

【19︰40】恒指夜期升101點，報24996點，高水105點。

【18︰02】恒指夜期報24981點，升86點，高水90點。

【18︰00】內地生豬價格大升逾倍 萬洲上半年收入升12%

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【17︰58】舜宇光學7月手機鏡頭出貨按年增25%至1.36億件

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【17︰40】華虹半導體上季純利按年跌6成 指引本季收入按季升4.9%

華虹半導體上季純利按年跌6成 指引本季收入按季升4.9%

【16︰38】即月期指收報24895點，升489點或2%，高水4點。

【16︰30】中國7月人民幣新增貸款9927億，預期為1.2萬億。M2貨幣供應按年增長10.7%，預期為11.2%。7月社會融資規模增量為1.69萬億元人民幣，預估為1.85萬億元人民幣。

【16︰10】恒生指數收報24890點，升513點。國指收報10153點，升163點。主板成交1414億元。騰訊 （00700） 反彈2%，美團點評 （03690） 、小米 （01810） 逆市下跌。濠賭股造好，金沙 （01928） 升近1成。壹傳媒 （00282） 曾飈升6倍，最終升逾3倍。

【16︰00】恒生指數U盤前升528點，報24906點。

【15︰33】恒指尾市升幅再擴大至500點，報24880點。

【15︰27】恒指將於14日季檢，阿里巴巴 （09988） 升0.7%；美團點評 （03690） 倒跌2%；小米 （01810） 跌1.2%。

【15︰05】壹傳媒 （00282） 升幅收窄至2.8倍，報0.98元，午後一度高見1.96元。

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【黎智英被捕】壹傳媒午後升逾4倍兩日升14倍 毛記葵涌升逾1.6倍

【15︰00】內地股午低收，上證跌近1.2%；深證跌1.4%；創業板指跌1.7%。

【14︰43】騰訊 （00700） 升幅收窄至1.9%，報511.5元；港交所 （00388） 倒跌近0.3%，報373元。

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【14︰37】大市升幅進一步收窄至400點以下，恒生指數報24773點，升396點。

【14︰20】內地股市午後轉跌，港股午幅收窄至500點以下，恒生指數報24863點，跌485點。

上證跌近0.3%；深證跌0.4%；創業板指跌近0.6%。

【14︰11】除收租股外，消息指本港確診個案減少亦利好餐飲股，大家樂 （00341） 、大快活 （00052） 升逾2%；翠華 （01314） 升7%；敍福樓 （01978） 升50%。

【14︰08】鐵塔 （00708） 績後逆市跌逾4%，低見1.44元。

【14︰07】友邦 （01299） 升幅擴大至逾3%，高見73.3元。

【14︰04】消息指本港今日新增大約35宗確診個案，九倉置業 （01997） 升逾6%；希慎 （00014） 升逾4%；太古 （00019） 升逾2%。太古地產 （01972） 及鷹君 （00041） 升逾1%。

另外，領展 （00823） 升逾1%；經營SOGO崇光百貨的利福國際 （01212） 升近0.5%。

【14︰00】途屹控股 （01701） 遭洗倉，曾挫7成低見0.325元，最新跌近6成。

【異動股】途屹遭洗倉急瀉7成 跌穿招股價

【13︰58】現貨金跌近0.9%，跌至2009美元水平，黃金相關股跌幅擴大，招金 （01818） 、山東黃金 （01787） 4%；靈寶黃金 （03330） 跌逾2%；SPDR金ETF （02840） 跌逾1%。

【13︰42】CEC國際 （00759） 午後升逾3成，高見1.1元。

【13︰40】中午公布業績的佐丹奴 （00709） 績後造好，股價升6%，高見1.24元。

【13︰37】濠賭股升幅擴大，金沙 （01928） 午後升8%，高見32.45元；銀娛 （00027） 升半成，高見59.95元。

【13︰09】恒生指數升幅擴至逾600點，重上25000點。

【13︰09】壹傳媒 （00282） 颷6倍，高見1.96元。

【13︰06】壹傳媒 （00282） 午後升幅再擴大，升近3.7倍，破頂高見1.19元。

【13︰02】恒生指數午後初段升約565點，報24941點。

【12︰42】恒指黑期升534點，報24944點。

【12︰41】佐丹奴 （00709） 上半年盈轉虧，錄淨虧損1.75億元，派中期息每股3.1仙，較去年同期大減約70%。

【業績】佐丹奴上半年盈轉虧蝕1.75億元 照派中期息3.1仙

【12︰10】中國光大綠色環保 （01257） 上半年多賺1%至8.2億元，除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利增14%至15.7億元，收益按年持平至42.5億元，維持派中期息每股8仙。

【業績】光大綠色環保上半年多賺1% 維持中期息8仙

【12︰10】中國鐵塔 （00788） 公布，上半年盈利按年增16.9%至29.78億元人民幣，不派中期息。中國鐵塔半年營業收入增4.8%至398億元，EBITDA 達291億元。

【鐵塔業績】中國鐵塔半年多賺17% 不派中期息

【12︰00】恒指半日升585點，中午收報24962點。國指半日升226點，中午收報24962點。半日成交722億元。騰訊 （00700） 股價反彈逾3%，媒體股上升，壹傳媒 （00282） 再升逾2倍，毛記葵涌 （01716） 亦升1倍。

【11︰46】恒生指數中午收市前升約555點，報24932點。

【11︰42】毛記葵涌 （01716） 及萬華媒體 （00426） 分別升1.2倍及1倍。

【11︰36】壹傳媒 （00282） 升近3倍，破頂高見1元。壹傳媒昨低見0.075元。

【11︰31】黎智英被帶往西貢遊艇會調查，壹傳媒 （00282） 最新升2.7倍，報0.95元。

【11︰30】內地股市上升，上證半日升0.3%；深證升近0.3%；創業板升近0.2%。

【11︰24】除壹傳媒 （00282） 升2倍外，其他媒體股亦上升，萬華媒體 （00426） 升近1倍，高見0.4元；毛記葵涌 （01716） 升近7成，高見1.39元。

【11︰18】近日逆市向上的美團點評 （03690） ，股價今早高開後逆市倒跌近0.2%。

【11︰17】恒生指數於24900點水平爭持，恒生指數升539點，報24917點。

【11︰14】壹傳媒 （00282） 升幅擴大至2.1倍，破頂高見0.8元。

【11︰08】恒生指數升約510點，報24887點。

【11︰02】金價下跌，招金 （01818） 跌逾2%，山東黃金 （01787） 跌逾1%；中國黃金 （02099） 升逾1%；SPDR金ETF （02840） 跌近0.8%。

【10︰47】騰訊 （00700） 升勢略為回順，騰訊升2.9%，報516.5元，今早曾高見526元。

【10︰42】海底撈 （06862） 升13%，破頂高見43元，成交3.4億元。

【餐飲股】火鍋孖寶破頂 海底撈飆15%、頤海升8%

【10︰36】恒生指數升600點，報24977點。單計騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 及友邦 （01299） ，3股已貢獻大市220點。

【10︰33】50隻藍籌股中，僅中生製藥 （01177） 下跌。中生制藥跌0.6%，低見9.19元。

【10︰28】建行 （00939） 、工行 （01398） 升逾2%；中行 （03988） 、農行 （01288） 升逾1%。另外，招行 （03968） 升近半成。

【內銀股價】內銀上半年淨利罕見大跌9.4% 料第三季情況惡化

【10︰21】恒指今早分別重上10天綫（24748點）、50天綫（24885點）、20天綫（24906點）。

【10︰12】大市升幅進一步擴大至近600點，報24957點，上試25000點關口。

【10︰00】中升 （00881） 升逾8%，高見52.6元。中升日前公布上半年純利上升10.1%至22.9億元人民幣，每股基本盈利1.009元人民幣。

【09︰48】恒生指數最新報24879點，升504點。

【09︰47】騰訊 （00700） 升幅擴大至4%，高見523.5元。

【09︰43】重磅藍籌股造好，除騰訊 （00700） 反彈逾3%外，滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 升逾2%；友邦 （01299） 升逾1%；港交所 （00388） 升近0.5%。

【09︰40】壹傳媒 （00282） 升幅擴大至1.2倍，報0.56元，早段破頂高見0.79元。

【黎智英被捕】壹傳媒再飈逾1.4倍 毛記葵涌升逾兩成

【09︰38】阿里巴巴 （09988） 升0.7%；騰訊 （00700） 反彈近3%，高見521元；美團點評 （03690） 升1.3%，高見226.8元。

【09︰36】恒生指數早段一度升逾500點，最新報24837點，升460點。

【09︰34】毛記葵涌 （01716） 升逾3成，羸見1.05元。

【09︰32】濠賭股造好，其中藍籌股銀娛 （00027） 升半成，高見59.75元；金沙 （01928） 升逾6%，高見32元。澳門政府宣布，已接獲港澳辦通知，由8月12日開始，14天之內沒有境外或海外旅居史的澳門居民，若持有7天內核酸檢測陰性證明，或者7天內具有檢測訊息健康碼，前往內地時將豁免14天醫學隔離。

【賭股催化劑？】珠海周三恢復赴澳旅遊簽注 澳門居民北上亦可豁免隔離

【09︰31】壹傳媒 （00282） 高開76%，開報0.45元，早段升幅擴大至近1倍，破頂高見0.5元。

【09︰20】恒生指數高開284點，開報24662點。騰訊 （00700） 反彈1.8%，開報511元。

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【09︰14】即月期指開報24541點，升135點或近0.6%。

【09︰05】人行開展500億元人民幣逆回購操作，當日實現淨投放500億元人民幣。

【08︰53】恒指黑期升約115點，報24525點；道指期貨升30點，報27709點。

【08︰30】2隻教育股分別配股。中教控股 （00839） 配售1.3億股，配售價15.5元，較上日收市價折讓約7.7%，所得款項淨額約為20億元。

另外，睿見教育 （06068） 配售1.3億股新股配售價4.24元，較上日收市價折讓約9.8%，配售所得款項總額預期約5.51億元。

【配股潮】中教折讓逾7%配售1.3億股 淨籌20億

【配股潮】睿見教育折讓近1成配售1.3億股新股 籌5.5億元

【08︰15】律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程 （01977） 公布，出售Transel Elevator & Electric Inc. 2%股權予Mark Gregorio，代價140萬美元（約1092萬港元）。

安樂工程出售紐約住宅建設商2%股權

【07︰55】騰訊 （00700） 將於8月12日公布業績，旗下騰訊音樂（美：TME）第2季收入按年升17.5%至69.3億元人民幣，盈利9.4億元，按年升1.3%。騰訊音樂股價盤後升4%。

【美股焦點】騰訊音樂第2季收入按年增近18% 盤後升4%

【07︰30】道指收報27791點，升357點或1.3%；標指收報3360點，升9點或0.3%；納指收報10968點，跌42點或0.4%。

港股ADR收報24487點，升109點或近0.5%。恒指夜期收報24512點，升106點，高水135點。

道指升357點港股ADR升109點 原油價格升逾1%

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責任編輯：梁浩碩