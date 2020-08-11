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【疫情焦點】全球累計逾2028萬確診　美國累計525萬

即市財經 08:41 2020/08/11

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【疫情焦點】全球累計逾2028萬確診　美國累計525萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至8月11日早上8時35分，全球累計20,286,028宗新冠肺炎確診病例，較上日增加128,150宗；死亡人數達738,129人，較上日增加2,550人。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 39,138 5,250,460 166,161
意大利 0 250,825 35,209
西班牙 8,618 370,060 28,576
法國 0 239,306 30,340
德國 1,174 218,508 9,265
中國 15 84,685 4,634
香港 0 4,149（確診/疑似） 55

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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