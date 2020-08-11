【疫情焦點】全球累計逾2028萬確診　美國累計525萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至8月11日早上8時35分，全球累計20,286,028宗新冠肺炎確診病例，較上日增加128,150宗；死亡人數達738,129人，較上日增加2,550人。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|39,138
|5,250,460
|166,161
|意大利
|0
|250,825
|35,209
|西班牙
|8,618
|370,060
|28,576
|法國
|0
|239,306
|30,340
|德國
|1,174
|218,508
|9,265
|中國
|15
|84,685
|4,634
|香港
|0
|4,149（確診/疑似）
|55
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：梁浩碩