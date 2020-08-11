【美國制裁】安樂工程出售紐約住宅建設商2%股權　套1092萬元

▲ 安樂工程出售維修保養服務相關業務2%股權

美國早前對律政司司長鄭若驊施加制裁，由鄭若驊丈夫潘樂陶控股的安樂工程 （01977） 周一公告，初步評估公司不受制裁影響，翌日即微調美國資產。安樂工程周二公布，安樂工程全資附屬公司Anlev（US） LLC擬出售美國資產Transel Elevator & Electric Inc. 2%股權予Mark Gregorio，代價140萬美元（約1092萬港元）。

安樂工程周二開市未有成交，報0.96元。

Transel Elevator & Electric Inc.為於紐約註冊成立的企業，主要業務為向住宅及商用房地產客戶提供垂直運輸領域的新建設、現代化、維修及保養服務。

Mark Gregorio為Transel Elevator & Electric Inc.的主要股東，並為安樂工程附屬公司層面的關連人士。

Transel Elevator & Electric Inc.為安樂工程擁有51%權益的附屬公司，且由買方擁有29.4%權益。待完成後，將不再為安樂工程的附屬公司。

安樂工程表示，基於美國法律顧問的意見，公司已重新評估美國的監管、經營及業務環境，並 已與目標公司董事會決定，鑒於中美緊張局勢的最新發展，讓目標公司的當地管理層增加其在目標公司的股權符合目標公司的最佳利益。

董事預期，不會確認來自出售事項之任何收益╱虧損，目前計劃將出售事項的所得款項淨額用於一般營運資金。

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責任編輯：梁浩碩