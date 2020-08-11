▲ 道指升357點港股ADR升109點 原油價格升逾1%

道指升357點

美股上升，美國總統特朗普簽署行政命令，繞過國會推出部分紓困措施，加上財長姆欽指新紓困計劃仍有機會成事，道指收報27791點，升357點或1.3%；標指收報3360點，升9點或0.3%；納指收報10968點，跌42點或0.4%。

港股ADR升109點

港股ADR收報24487點，升109點或近0.5%。恒指夜期收報24512點，升106點，高水135點。

原油價格升逾1%

原油價格上升，中國PPI跌幅收窄，加上市場憧憬紓果計劃達成協議，紐約期油收報41.94美元，升72美元或1.8%。布蘭特期油收報44.99美元，升0.59美元或1.3%。

美滙指數升近0.2%

美滙指數升近0.2%，報93.61。歐元兌美元報1.1741；美元兌日圓報105.97。

美國10年期債息報0.58厘。

紐約期金升0.6%

金價上升，紐約期金收報2039.7美元，升11.7美元或0.6%。現貨金於2027美元水平。

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責任編輯：梁浩碩