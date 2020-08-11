【美股收市】憧憬新紓困計劃成事 道指漲357點 美匯穩

美國總統特朗普上周六簽署行政命令，繞過國會推出部分紓困措施；加上財長姆欽（Steven Mnuchin）指新紓困計劃仍有機會成事，帶動道指升幅擴大；標指距歷史高位不足1%。

道指收報27791點，升357點或1.3%；標指收報3360點，升9點或0.3%；不過納指仍然受壓，收報10968點，跌42點或0.4%。

傳統經濟股發力，道指成份股波音和Caterpillar急彈5.5%和5.2% ; 摩根大通、花旗和美國銀行分別抽升1.2%、1.4%1.7%。

天風證券報告稱，美國未來有機會封殺Wechat，恐拖累iPhone銷量。惟蘋果（美：AAPL）股價未見受明顯影響。投行Wedbush周一維持蘋果(Apple, 美：AAPL)股票「跑贏大市」的投資評級，將目標價從475美元上調至515美元，為華爾街投行中最高，並預計該公司在牛市情形下股價可達到600美元。蘋果股價股價周一收報450.91美元，升1.5%。

社交媒體Twitter（美：TWTR）傳加入爭奪收購字節跳動下應用程式TikTok的美國業務，惟外媒分析認為，Twitter未必有足夠融資能力單獨進行收購，或需聯合其他投資者。Twitter股價漲逾0.8%。

美國傳媒大亨迪勒(Barry Diller)旗下斥10億美元(78億港元)，購入美高梅中國(02282)母公司美高梅國際酒店(MGM Resorts)的12%股權，消息刺激美高梅國際酒店股價急升13.8%

柯達（美：KODK）涉股份內幕交易行為受查，7.65億美元貸款遭叫停，收市插水28%。柯達股價早前由2美元升到60美元的瘋狂炒作，恐要告一段落。

美匯指數靠穩，報93.62，升0.2%。不過，由於中美關係緊張加上疫情尚未受控，各國政府仍不停印銀紙來應對危機，投資者繼續買入黃金。紐約12月期金收報2039.7美元，升11.7美元或0.6%。

市場憧憬美國達成新紓困方案，利好油價。紐約期油收市升1.8%，報41.94美元。倫敦布蘭特期油升1.3%，報44.99美元。

責任編輯：柯志宏

【美股焦點】麥當勞起訴前行政總裁 涉桃色醜聞及在內部調查中撒謊

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯︰侯景成