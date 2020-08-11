埃爾埃里安: 企業破產潮 成美股反彈最大威脅

歐洲保險公司安聯首席經濟顧問埃爾埃里安 （Mohamed El-Erian）周一表示，他認為企業破產潮是美股反彈的最大風險，而標普500指數目前較2月19日的紀錄高點（3393.52點）僅低約1%的強勁勢頭恐遭打擊。

埃爾埃里安接受美國CNBC訪問時表示，他認為，對市場漲勢造成破壞的不是國際政治分歧（中美兩國關係緊張），而是大規模的企業破產潮。

埃爾埃里安發表上述評論之際，美國國會遲遲未能就新一輪派錢紓困措施達成共識，總統特朗普按捺不住，以行政命令方式自行推動紓困，包括延長向失業民眾每星期派發額外失業救濟金的措施，但稍為降低金額至每周400美元，同時會暫緩微收薪俸稅、暫緩驅逐政府資助房屋的租客，並減免學生貸款。

埃爾埃里安相信，美國股市自3月低位反彈至今，確實與技術指標有關，即使在新冠大流行和其他不利因素的影響下，股市也繼續走高。

「這全都與技術有關，這使得市場可以一次又一次地擺脫基本面。我認為技術支持市場的確存在局限性，但這仍可以持續一段時間。」

然而，埃爾埃里安對復甦持謹慎態度，並擔心大規模的企業破產，可能會造成結構性經濟損失。

他表示，「從短期的流動性問題到長期的償付能力問題，都會導致企業破產。如果出現破產潮，失業問題將更加嚴重，且企業資本將受損。資本減損事件可能是美聯儲（Fed）資金無法觸及的唯一一個方面。」

責任編輯：李勝君