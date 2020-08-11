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【金價走勢】現貨金報2030美元 ETF投資者上周獲利離場

即市財經 01:21 2020/08/11

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現貨金價於每安士2030美元水平徘徊。

黃金價格在升逾2000美元後勢稍緩。現貨金每安士最新報2030.06美元，跌0.25%。《彭博》數據顯示，道富的SPDR金ETF（02840）上周五（7日）錄得3.82億美元（29.7億港元）資金流出，是3月以來最大的撤資。

由於對前景的擔憂減弱了對經濟反彈的樂觀情緒，金價近期屢創歷史新高，黃金ETF連續多個月錄得資金流入。值得注意的是，據世界金金協會數據，7月份，當月黃金ETF持倉增長166噸，資產管理規模上升4%或97億美元。截至7月底，全球黃金ETF的總資產管理規模升至2390億美元。全球ETF連續8個月錄得淨流入，今年首7個月，總流入達899噸（約合491億美元），遠高於此前創下的年度流入紀錄。

相關文章︰金【金價走勢】美滙反彈 現貨金價急回每安士低見2015美元

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編輯︰侯景成

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