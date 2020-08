美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)在社交媒體貼文,他表示,對壹傳媒(00282)創辦人黎智英在《港區國安法》下,遭到拘捕的報道深感不安。

「我對《蘋果日報》黎智英被捕深感憂慮,這進一步顯示中共切斷香港的自由,侵蝕香港人權利。」

(I'm deeply troubled by reports of the arrest of @JimmyLaiApple under Hong Kong’s draconian National Security Law. Further proof that the CCP has eviscerated Hong Kong’s freedoms and eroded the rights of its people.)

在北京,國務院港澳事務辦公室較早前表明,堅決支持香港特區警方依法對黎智英等人採取拘捕行動,強調對勾結外部勢力危害國家安全的反中亂港分子,必須依法嚴懲。

