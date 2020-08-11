【樓市現象】筍盤賣一個少一個 買家怕錯失機會鬥快入市 新婚客睇樓5小時即購淘大

疫市下樓市前景未明，市場接連出現減價成交，為二手樓價帶來衝擊，不少準買家趁業主處於弱勢，於上周開始出撃吸減價盤。據中原地產的數據，上周六、日（8日至9日）十大屋苑成交量按周大升180%，回升至14宗水平，可見準買家入市步伐加快。

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事實上，願意減價沽貨的業主也只是部份，市場上的放盤經過數星期的消化，筍價盤已買少見少。相信準買家亦深明這道理，近日用家入市的步伐明顯加快，市場錄得不睇樓即拍板入市，或睇樓數小時即入市的成交，以下成交的共通點，都是原業主只是輕微減價數萬元，即獲買家承接。

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其中九龍灣淘大花園錄得一宗睇樓5小時即入市個案，美聯物業九龍高級營業經理黃家明表示，置業需求強勁，有外區新婚客睇樓5小時即拍板入市，透過該行購入淘大花園1房戶，成交價518萬元。上述成交單位為淘大花園P座低層08室，實用面積285平方呎，屬1房間隔，吸引睇樓僅5小時之外區客承接自住，成交價約518萬元，折合實用呎價18,175元。據了解，原業主於2012年3月以222萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利296萬元，升值逾1.3倍。

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馬鞍山薈朗也錄得買家冇睇樓即拍板入市成交，美聯物業市務經理(銷售)李天傑表示，馬鞍山區內二手交吉盤源緊絀，一位外區客怕錯失入市機會，在無睇樓情況下，以418萬元承接薈朗開放式單位。



剛成交的單位為薈朗2座中層B05室，實用面積約223平方呎，採開放式間隔，享西北享開揚景。李天傑稱，原業主叫價約425萬元放售，由於屋苑交吉盤源不多，買家看好鐵路沿線發展前景，以及上址升值潛力，加上單位新淨企理，故考慮不久即決定承接。雙方輕微議價後，最終以418萬元成交，折合實用呎價約18,744元。原業主於2016年9月份以約315.5萬元購入上述物業，轉手帳面獲利約102.5萬元，物業升值約32.5%。

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同時，也有買家對新屯門中心單位一睇即中入市，中原地產分行經理朱建宗表示，買家紛紛把握低息環境置業，新屯門中心1座高層D室成交，實用面積501平方呎，兩房間隔，有用家鍾情上址間隔四正實用，加上位於高層，景觀開揚，一睇即中。原叫價555萬元，議價後以548.8萬元成交，折合實用呎價10,954元。原業主於2010年6月以170萬元買入單位，持貨10年，賬面獲利378.8萬元，升值約2.2倍。



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