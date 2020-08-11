【閃‧亮‧人生@iM網欄】「悠長假期」～ 充實自己、走出Comfort Zone!

經歷了去年的社會運動，接著就是全球疫情大爆發，不論是打工的、做生意的、甚至返學讀書的，也無奈地「被」暫停了太多的活動，最近看到電視台即將重播由木村拓哉主演的經典日劇《悠長假期》不其然對號入了座，香港人，尤如放了一個很悠長的假期。

充實自己

在這段「悠長假期」，與其閒著無聊玩手機、看電視，不如找樣新東西學學，重拾以前因為工作太忙碌沒時間做的，趁現在好好珍惜和把握著這Long Vacation，學一技傍身，充實一下自己，將來或許有機會用得上呢？

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互聯網世代正正在疫情期間發揮最大功效，就是普及了網上教學。網上的課程林林總總，要什麼有甚麼。哪怕是上網學煮餸、學插花、學維修、學語言、學瑜伽，想學甚麼都有，各適其適。

就以我自己為例，重拾了30年前放低了的鋼琴，以前只為每年考鋼琴試而學，除了考試的曲目，其他歌曲都不懂彈，當然也不懂Sight Reading。偶然間找到一個網上自學鋼琴的APP， 名叫《Simply Piano》，按著APP的課程單元，一步一步學習即可；很有滿足感，不知不覺自學上癮，亦驚嘆科技一日千里，現在不用上門拜師學藝，整個過程沒有真人老師，甚至足不出戶，居然讓我在短短三個月裡就學懂了所有Chords，對於一個用傳統方法學了多年琴也學藝不成的人來說，真覺得不可思議，絕對值得一試！

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走出Comfort Zone

世上的人和事，外在因素佔很多，我們能控制的可能很少。但唯一自己可以掌握的，也就只有自己。因此，也別去顧慮太多不在自己掌控範圍內的事情，既然控制不了，何不集中精神、努力做好自己份內可做好的事情？如果能力未夠，那怕是要跳出自己的Comfort Zone由零開始，都要迫自己去重新學習，去嘗試新事物，為自己創造有利條件，創造新的價值。

路是行出來的

上天是否關了一扇門又會為你打開另一扇門？這個我不太知道。我只知道機會是留給有準備的人，而且機會也只會讓有行動的人去把握。沒試過又怎知道沒可能呢？不去嘗試就一定沒有甚麼事情可以達成！所以在這段百年一遇、「被」放悠長假期的時間裡，反正...真的沒甚麼可做去改變大環境的狀況，反正...已到跌到谷底，反正... 已是Nothing More To Loose，與其被動等運到，不妨豁出去，試試改變一下做法或有轉機？

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以我們做電器零售的為例，過去一年面對顧客大幅減少到實體店舖購物的情況，我們就學習轉型，轉戰線上做銷售、做推廣，還學人做直播直銷，又加盟各大小型電商平台，希望賣得一件得一件。

又與市況比我們更慘淡的餐飲業界朋友一起找找方法合作，尋找新商機。索性，我們就聯承合作，「我賣電器佢賣肉」，賣得一蚊得一蚊，總好過零收入！兩家企業一拍即合，利用各自專長，一起推出前所未有的Joint Promotion，推出了超抵價錢的「買BBQ烤肉送BBQ爐」套餐，這是由一個從未賣過肉的「電器佬」與一個從未賣過電器的「烤肉佬」的合作故事，雖未至於空前成功，但總算在疫情期間，預計銷售的數量超額完成，總算殺出一條血路。

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路，是要自己行出來的，窮則變，變則通，將埋怨的力量放開，用正能量與正面思維尋找扭轉頹勢的辦法，要相信「辦法總比困難多」、「柳暗花明又一村」。動動腦筋，改變自己，在絕處總能找到生機。

正如《悠長假期》的Teaser所説：「人生在不如意的時候，是上帝給的長假。這個時候就應該好好享受假期，當突然有一天假期結束，時來運轉，人生才真正開始了！」

大家會在這個悠長假期結束前做些什麼呢？

作者_陳嘉賢簡介： 德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢，先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

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