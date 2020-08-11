【營人物語@iM網欄】做完運動食零食？「健康」能量棒是減肥陷阱！

Betty正為她年底的婚禮努力進行減磅，並經常在Instagram上發布運動時大汗淋漓的照片，想必她應比以前瘦了，誰知一次她問起我，說：「近來多了在家煮食，亦因在家工作多了時間運動，但為何磅數都沒有減下來？」我着她嘗試將每日的早、午、晚三餐記錄下來，讓我看清問題所在。

「你日常三餐的食物選擇及份量也不錯，但三餐以外，你有否進食其他小食？以往你也喜歡買零食的。」Betty答：「最近我多吃能量棒作小食。」

相關文章:【營人物語@iM網欄】空腹吃荔枝會中毒？食荔枝都要有節制！

她解釋：「現在我每晚跟Youtube短片運動至少30分鐘，運動後總覺有點餓，我發現這款能量棒標榜天然、健康、高蛋白質，更有我最愛的朱古力味，小小一條已十分飽肚呢！」



說罷她拿出手機，給我看能量棒的營養標籤，「難怪你說飽肚！這條40克能量棒已含200卡路里，相等於一碗白飯的熱量；當中更含接近兩茶匙油。若以你的體重計，30分鐘帶氧運動大概可消耗240卡路里，但這能量棒幾乎把你運動所消耗的熱量全抵消了。」

相關文章:【營人物語@iM網欄】「好油」與「壞油」 不會致肥的油？

「這小小一條能量棒，竟是減肥陷阱？但跑步後我常覺肚餓，怎麼辦？」Betty一副錯愕的表情說。

我解釋：「其實我們日常約30分鐘的運動量，不至於需要額外進食來補充體力，不然減磅隨時反變增磅；運動後可簡單吃個水果，如一條香蕉或一個中型蘋果；若想多吃一點，又怕致肥，不妨吃一片塗上薄薄果醬的多士、一隻小型蕃薯或一包即食栗子等。」

相關文章:【營人物語@iM網欄】解構網上流行減肥餐單！

我繼續說：「若要選擇能量棒，應留意營養標籤，建議每條份量不多於120卡路里，脂肪含量不多於5克，如能提供3至5克纖維則更佳。另外，謹記運動前後應要注意補充足夠水份。」



Betty搶着說：「當然有！每次運動後我會喝運動飲品補充水份和電解質！」



我被Betty氣壞：「一支500毫升的運動飲品可含高達8茶匙糖！再加上能量棒，你那30分鐘運動遠遠不夠消耗...！」



説罷，Betty連忙致電她未婚夫，着他要盡快把家裏的能量棒和運動飲品通通消滅。

作者_盧綺欣（Yanbie）簡介 · 澳洲註冊營養師（A.P.D） · 現任「尚營坊」註冊營養師 · 擁有多年處理糖尿病及腎病經驗 · 曾為澳洲退伍軍人事務部提供營養講座及教授烹飪課，推廣飲食知識予退伍軍人 · 曾為香港機場地勤服務有限公司（HAS）提供講座，推廣健康飲食知識 · 主持「尚營坊」超市購物之旅，教授會員選購健康之食品

更多營人物語的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！