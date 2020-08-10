【雲服務股】中國有贊收入大升62.7%　虧蝕收窄至2.4億元人幣

▲ 中國有贊指出，欲「擴大在直播電商領域的優勢」，並與更多「有直播能力的平台」合作，擴充銷售渠道

雲服務股中國有贊 （08083） 公布上半年業績，收入按年升62.7%，錄8.2億元（人民幣，下同），其中「SaaS及延伸服務」收入增長更顯著加速，幅度達89.7%，錄近6億元。受收入增長帶動，中國有贊期內虧蝕亦收窄，由3.5億元減少至約2.4億元。

中國有贊形容，疫情上半年大爆發，令商業數碼化轉型加速，集團期內「存量付費商家數量」亦因而由去年同期的不足6.8萬家，增至近10萬家，按年計升幅達47.3%，「新增付費商家」亦由去年同期的約2.1萬家，增加到3.2家，升幅為57.6%。

中國有贊補充，上半年商家「通過由有贊提供的SaaS產品產生的GMV」達到462億元，按年升1.1倍。

展望往後，中國有贊欲「擴大在直播電商領域的優勢」，並與更多「有直播能力的平台」合作，擴充銷售渠道，並預期商家對數碼化經營的需求將愈來愈高、愈來愈迫切。

中國有贊今日收報1.74港元，升4.2%，成交額約3.28億港元。

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記者：莫亦熙