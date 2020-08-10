【美股焦點】資金擁指數基金造時勢　小摩最新選股法曝光

美股延續熱熾情緒，但近一個月以來，升幅最強並非屢創新高的納斯達克指數（5.79%），反而代表中小型股的羅素2000指數，升幅達10.85%；標普中型股400指數同樣在過去一個月上升10.09%。

摩根大通全球中小型股策略主管Eduardo Lecubarri接受外媒訪問時指，中小型股仍然機會處處，每五隻中小型股當中，便有一隻的股價比疫情前少三成，但他指「這不會是容易賺來的錢。」

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他解釋，「現在投資者每付出一元，每有八毛是被動投資，這些資金沒有考慮股票的基本面，故企業實際的基本面與現時股價反映的估值差距愈來愈大。」他認為現在主動投資者能夠跑贏大市。

他表示，現在主要股市指數與疫情前高位只有不足一成的差距，但各板塊的復甦速度並不一致，有些周期性的板塊表現仍然低迷。的確，美股各板塊中，能源、房地產、工業、金融及公共事業在年初至今仍錄得負回報，期內標普能源股指數更跌38.1%。

他透露，摩根大通的中小型股團隊正瞄準股價比疫情前低三成，但卻有強勁資產負債表、估值跌至谷底，但業務卻沒有受重大打擊的企業。

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本欄上周便列出二十隻獲華爾街的分析師平均給予買入評級、但股價水平仍比疫情前低兩成的股份，當中八隻便來自能源行業，但也有遠近馳名的大企業，如花旗銀行及通用汽車。