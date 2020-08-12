▲ 【美國大選分析】拜登揀賀錦麗當副手 看能力更重人氣

距離美國11月3日總統大選不足100日，民主黨代表拜登終於公布副手人選，賀錦麗大熱跑出，賀錦麗成為民主黨副總統候選人。賀錦麗除了是一位黑人女性外，今次拜登的副手選擇來得份外重要，最大原因是身處中美角力這個大時代，下一任副總統的實際權力，以至對大選勝負的影響，均是歷來最大。

蘇珊賴斯屬奧巴馬舊臣，外交經驗豐富

論管治才幹，惠特曼、博頓斯難分軒輊

賀錦麗初選一鳴驚人，助吸黑人女性票

拜登的副手，外間早已肯定是一位黑人女性。

眾所周知，「黑人性命攸關」（Black Lives Matter）運動過去數月席捲全球，美國黑人高舉反種族歧視大旗，對平權訴求的渴望甚殷，偏偏特朗普（Donald Trump）一直予人崇尚白人主義的印象，其副手彭斯也是典型的白人男性。

拜登（Joe Biden）早已承諾將挑選一名女性為副手，若順水推舟挑選一名黑人女性，製造最大反差，無疑是事半功倍，有助吸納更多黑人及女性的選票。

那麼，何以拜登一拖再拖，到今天才正式宣布呢？或者，正因下任副總統太重要，拜登更須審慎選擇，並於她們的外交經驗、管治才幹及吸票能力3方面作出取捨。

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首先，中美角力這場大國博奕已經展開，就算特朗普下台，也絕不可能一下子返回起點。因此，過去幾十年於美國政壇專注國內事務的拜登，若有一名外交經驗豐富的副總統，負起大部分的外交責任，確是最好不過。

論外交經驗，蘇珊賴斯（Susan Rice）實是民主黨內敢認第二，沒人敢認第一。她是奧巴馬時代的美國駐聯合國代表，其後任國家安全顧問，擁有多年處理外交事務的經驗，非常符合拜登中間偏左的外交路線。

當然，國務卿作為白宮架構中，多年來擁有第二高實際權力的職位，又有國務院、外交部及情報機關等強大部門全力支持， 蘇珊賴斯若以國務卿身份掌控中美大局，一如目前的蓬佩奧，未必差得過由副總統全權處理。

其次，美國的新冠肺炎疫情持續惡化，經濟五癆七傷，無論是拜登上台或特朗普連任，首要任務均是收拾殘局，一方面盡快控制疫情，另一方面全力催谷經濟，一如奧巴馬2009年接過金融海嘯造成的爛攤子之時。

論管治才幹，現任密歇根州州長惠特曼（Gretchen Whitmer）及亞特蘭大市長博頓斯（Keisha Lance Bottoms），可謂難分軒輊。

兩人均是70後的民主黨新星，同以強硬手段應對今次新冠肺炎疫情，贏得不少掌聲。惠特曼的封城措施已多次被特朗普點名批評；博頓斯4月時堅拒讓商店過早復工，不惜就此與佐治亞州州長對簿公堂。

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然而，論吸票能力，即其人氣及魅力，加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）可看高一線，更被不少政治評論員視作拜登副手大熱。

律師出身的她，背景與前總統奧巴馬（Barack Obama）相似，同樣口才了得，加上是牙買加及印度混血兒，可謂一次過擁有黑人及印度裔兩大票源。

賀錦麗於本屆民主黨初選嶄露頭角，首兩州初選的電視辯論表現搶鏡，狠批拜登在種族歧視問題上的言論，以及跟種族隔離主義者的往來，因而進佔得票三甲，但再戰數州後，終因競選資金不足退選。

▲ 加州參議員賀錦麗幫拜登站台

賀錦麗是目前為止，少數獲拜登評價的潛在副手人選。拜登早前接受訪問明言，賀錦麗對他的攻擊不會成為二人嫌隙，對方仍是副手的考慮之列。 這遑論2015年因腦癌離世的拜登兒子Beau，生前與賀錦麗為關係密切的好友。

若果你是拜登，你會選擇一位擁有甚麼能力的副手呢？

說實在，贏不了大選，討論甚麼能力都是枉然，故吸票能力，隨時較其他實際能力來得更重要。

因此，拜登最終選擇賀錦麗當副手，只是形勢使然，預示他未來施政方向的作用相當有限，尤其是涉及中美角力這個大議題的時候。

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