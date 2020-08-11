【美國大選分析】拜登揀副手 看能力更重人氣（訂戶專享） 環球政治 18:23 2020/08/11 分享： 距離美國11月3日總統大選不足100日，民主黨代表拜登理應是時候公布副手人選。怎知除了幾可肯定是一位黑人女性外，拜登至今仍未作出任何公布。今次拜登的副手選擇來得份外重要，最大原因是身處中美角力這個大時代，下一任副總統的實際權力，以至對大選勝負的影響，均是歷來最大。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國大選分析】拜登為癡呆論動肝火 證特朗普早辯論有著數（訂戶專享） 2020/08/07 【美國大選分析】拜登為癡呆論動肝火 證特朗普早辯論有著數（訂戶專享） 【中美角力分析】美國也築網絡長城 出走歐洲唯一選擇？（訂戶專享） 2020/08/07 【中美角力分析】美國也築網絡長城 出走歐洲唯一選擇？（訂戶專享） 【中美歐關係】默克爾人未走茶先涼 對華鷹派勢上枱面（訂戶專享） 2020/08/05 【中美歐關係】默克爾人未走茶先涼 對華鷹派勢上枱面（訂戶專享） 【中美角力分析】從皮尤民調看拜登取態 中美長線曙光未滅（訂戶專享） 2020/08/04 【中美角力分析】從皮尤民調看拜登取態 中美長線曙光未滅（訂戶專享） 【美國大選分析】特朗普建議延遲大選 居心叵測令人憂（訂戶專享） 2020/07/31 【美國大選分析】特朗普建議延遲大選 居心叵測令人憂（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【新冠疫苗分析】求完中國搵俄羅斯 菲律賓「左右逢源」何所恃？（訂戶專享） 今日 【新冠疫苗分析】求完中國搵俄羅斯 菲律賓「左右逢源」何所恃？（訂戶專享） 【歐美疫情分析】復課不能盲目著急 防疫需要動腦筋（訂戶專享） 今日 【歐美疫情分析】復課不能盲目著急 防疫需要動腦筋（訂戶專享） 【美國大選分析】特朗普獨領派錢功勞 民主黨反擊甚艱難（訂戶專享） 2020/08/10 【美國大選分析】特朗普獨領派錢功勞 民主黨反擊甚艱難（訂戶專享） 【中美角力】「鬥而不破」成泡影 劍指領館不留情面 2020/08/08 【中美角力】「鬥而不破」成泡影 劍指領館不留情面 【新冠疫苗】疫苗有買趁手 還奢想公平分配？ 2020/08/08 【新冠疫苗】疫苗有買趁手 還奢想公平分配？ 政治 拜登 總統大選 中美關係 特朗普 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入