【美國大選分析】拜登揀副手 看能力更重人氣（訂戶專享）

距離美國11月3日總統大選不足100日，民主黨代表拜登理應是時候公布副手人選。怎知除了幾可肯定是一位黑人女性外，拜登至今仍未作出任何公布。今次拜登的副手選擇來得份外重要，最大原因是身處中美角力這個大時代，下一任副總統的實際權力，以至對大選勝負的影響，均是歷來最大。

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