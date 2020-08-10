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【美股焦點】麥當勞起訴前行政總裁 涉桃色醜聞及在內部調查中撒謊

即市財經 21:38 2020/08/10

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麥當勞起訴前行政總裁Steve Easterbrook，追討其於離職協議中所獲報酬。

外電引述美國證券交易委員會（SEC）文件指，麥當勞（美︰MCD）控告其前行政總裁Steve Easterbrook於在公司進行內部調查時撒謊。據外電報道，Steve Easterbrook涉嫌於離職前與3位員工有性關係，並授予其中一位員工豐厚股份。

麥當勞董事會在去年11月宣布終止僱用Easterbrook，並任命Chris Kempczinski為繼任者。 有調查顯示，Steve Easterbrook曾對公司撒謊，並銷毀了有關他不當行為的信息。 麥當勞表示，若當時得知Easterbrook的行為，便不會與他簽署離職協議。麥當勞正起訴Easterbrook，要求收回其根據離職協議所得的賠償和遣散費。

該公司表示，還已採取措施，防止他行使任何股票期權或出售任何股票套現。 Easterbrook的離職協議包括26周的遣散費。2018年，他的總薪酬為1590萬美元，包括130萬美元的基本工資。

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編輯︰侯景成

美股 麥當勞（McDonald’s，美︰MCD） 麥當勞
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