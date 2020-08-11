【國泰危機】國泰機師流傳國泰剎停聘學員、再傳快運合併　國泰拒評

▲ 國泰早前已向資深機師提出自願提早退休計劃。

國泰航空 （00293） 周三公布半年業績，上月已預告虧損99億元，雖然國泰一再强調年底前才會交代未來營運模式規劃，但內部傳聞不絕。繼國泰早前向資深機師提出自願提早退休計劃後，國泰機師內部流傳國泰擬再採取多項措施，包括暫停副機師以及實習學員的招聘、縮減國泰港龍的航綫及機隊、以及更改合約等。

國泰回應本報查詢指，不會就傳聞作出回應。

國泰擬推出新的薪酬合約COS20

根據國泰機師間流傳傳聞，國泰新入職機師會延遲簽訂合約，並計劃暫停聘請二副機師以及實習學員，但一副機師仍會繼續招聘。若國泰與香港快運合併，可能會出現冗員，故每職級或有部份員工需要降級，部分新加入的二副機師亦會短暫實施無薪假。

為減少人力成本，國泰擬推出新的薪酬合約COS20，其底薪及時薪較低，但會維持完成目標時數。據指，所有機師合約將會採用較新的合約，例如COS99轉至COS08、COS08轉至COS18，以及COS18轉至COS20。

另外，據悉，國泰港龍會縮減航綫及機隊。值得注意是，國泰去年擬將所有A321neo客機更新國泰港龍的機隊，並指2020至2022年接收的首16架A321neo客機將由國泰港龍營運，而其餘16架客機將於2022年起陸續加入香港快運機隊。

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編輯：袁諾曦、麥德銘