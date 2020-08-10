【黎巴嫩爆炸】財長等4名官員請辭 有指總理日內解散內閣

黎巴嫩財政部長及司法部長相繼宣布辭職，分別為黎巴嫩內閣第3及第4位辭職的官員。美國有線新聞網絡（CNN）及英國天空新聞（Sky News）均引述消息人士報道，隨著多名官員辭職或表態有意辭職，黎巴嫩總理迪亞布（Hassan Diab）日內將辭職，解散內閣。

按照黎巴嫩法律，若內閣有多達7名官員辭職或離任，內閣需要即時解散，意味可能要提早大選。

司法部長Marie-Claude Najm當地時間周一（10日）宣布辭職，財長Ghazi Wazni稍後亦有相同行動。

財長Ghazi Wazni的辭職，外間尤其感到憂慮，主因他是負責與國際貨幣基金組織（IMF）商討援金的官員，其離職恐令急須資金救急的黎巴嫩雪上加霜。

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當地連續數日爆發反政府的示威浪潮，要求政府在政治和經濟上改革。

資訊部長薩馬德（Manal Abdel Samad）周日已宣布辭職，原因涉及大爆炸，又稱政府管治失敗，需要推動改革。

環境部長卡塔爾（Damianos Kattar）其後亦發聲明，宣布請辭離開政府。

黎巴嫩首都貝魯特上周發生嚴重爆炸，超過200人死亡，6000人受傷，數十萬人流離失所。

責任編輯：嚴智勇

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