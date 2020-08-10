丘鈦科技7月鏡頭模組銷量按年跌7.4%

▲ 丘鈦科技7月攝像頭模組銷售數量為3163.6萬件，按年跌7.4%，按月跌0.7%。

丘鈦科技 （01478） 公布，7月攝像頭模組銷售數量為3163.6萬件，按年跌7.4%，按月跌0.7%。其中，1,000萬像素及以上攝像頭模組產品的銷售數量按月減少約13.5%至2265.4萬件，但按年則增29.4%，主因3,200萬像素及以上攝像頭模組數量按年增2.2倍。

期內，指紋識別模組產品銷售數量為490.6萬件，按年跌37.8%，按月則跌27.9%。其中，屏下指紋識別模組按年跌52%，非屏下指紋識別模組跌20.2%。

丘鈦科技解釋，受海外市場新型冠狀病毒疫情仍然嚴峻，及主要經濟體的貿易糾紛等因素影響，智能手機出貨數量未如理想，及重要客戶的項目週期影響。

丘鈦科技今日收報10.14元，跌3.4%。

相關文章：【盈喜】丘鈦科技料上半年純利增至少50% 向下修訂攝像頭模組出貨量目標（第二版）

丘鈦科技5月鏡頭模組銷量按年跌5.3%

【騰訊禁令】最強蘋果分析師：禁微信iPhone出貨或跌3成 手機設備股跌幅超騰訊（第三版）

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：袁諾曦