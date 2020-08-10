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【每日焦點】蘋果下架微信將影響中國銷量　傳蘋果發佈會公佈9款新品

科技 20:00 2020/08/10

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近日，有分析師認為，若美國禁止蘋果（Apple）使用微信，將影響iPhone在中國的銷量。另外，有關蘋果秋季發佈會的内容及消息亦不斷在網上流傳。

中美科技戰愈演愈烈，有分析師認為，若美國禁止蘋果（Apple）使用微信，其中國銷量將大受影響。另外，隨著蘋果秋季發佈會漸近，有關新品的内容及消息不斷流傳，有爆料人士表示，蘋果將會公佈以iPhone 12為首的9款新品。

日前，美國總統特朗普簽署行政命令，宣佈將於45日後封鎖微信及抖音（TikTok），並禁止與美國企業進行任何交易。有分析師指，若美國禁止蘋果（Apple）使用微信，此舉將會導致iPhone在中國的銷量下滑20%至30%。他亦預計，其他蘋果硬件產品在中國市場的出貨量亦會出現衰退，包括AirPods、iPad、Apple Watch及Mac，每年出貨量會下跌15%至25%。

【封殺微信】iPhone若下架微信 中國出貨量或跌20%至30%

另外，最近有知名爆料達人Komiya在網上發放消息，曝光疑似蘋果秋季發表會的流程，並指届時會有9款新品登場。Komiya指，發佈會將由行政總裁Tim Cook開場，先講解有關WWDC20或新冠肺炎疫情資訊。Komiya更曝光發佈會内容及流程，當中包括Apple Card、Apple Watch Series 6、iPhone 12系列、AirPower及AirTag等多項新品。

【Apple發佈會】蘋果發佈會預計公佈9款新品   

iPhone 12系列推出的日期未定，近日又傳來變數，著名天風國際證券分析師郭明錤透露，iPhone 12的其中一枚鏡片出現質量問題，或令生產受阻。他指出，專為iPhone 12供應相機鏡片的Apple供應商玉晶光電，在生產iPhone 12的其中一枚鏡片時面臨質量問題。

【iPhone 12】傳iPhone 12鏡片生產有問題 蘋果即時更換供應商

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責任編輯：李寶如

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