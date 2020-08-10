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【歐洲第二波疫情】德國柏林復課 戴不戴口罩仍有爭議

環球社會熱點 20:04 2020/08/10

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新冠肺炎疫情在歐美爆發半年，歐洲更面臨第二波疫情重燃，但各國仍然相繼爭取復課。德國首都柏林也在周一復課，但是否實施強制戴口罩等防疫措施，仍在爭議當中，而部分地區更已決定毋須強制防疫措施。

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柏林和梅克倫堡（Mecklenburg）是德國首批復課的地區，為求讓上課環境盡量恢復至疫情之前，有聲音提出要讓學生強制戴口罩。

不過，石勒蘇益格—荷爾斯泰因州（Schleswig-Holstein）的教肯部已決定停止強制戴口罩的措施，僅建議師生在復課首兩周戴口罩。

但州內城市胡蘇姆（Husum）附近的一間學校，已經迅速有教師感染新冠肺炎，迫使所任職的學校關閉。

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在鄰近柏林的勃蘭登堡州（Brandenburg），當局的防疫措施做得較足，要求師生不論在走廊、樓梯和食堂都必須戴口罩，但在課室和操場都不需要戴口罩。

當局正計劃要求教師必須保持最少1.5米距離，但學生不受限制，但仍會嘗試避免親密接觸。

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責任編輯：陳啟賢

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