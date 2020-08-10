【金價走勢】黃金、工業用金屬價格同步上揚　反映經濟正努力復甦？

▲ 除了黃金價格節節上升外，工業用金屬的價格亦有上升趨勢，反映全球經濟正努力復甦。（網上圖片）

黃金價格不斷攀升，CNBC報道U.S. Global Investors行政總裁Frank Holmes預計，3年內黃金價格甚至可升至每安士4000美元。

Frank Holmes解釋，疫情期間美國需要數萬億美元來刺激美國經濟。當央行在零利率的情況下印製大量的鈔票，黃金則因此變得非常吸引。

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工業用金屬同步升

事實上，除了黃金價格節節上升外，工業用金屬的價格亦有上升趨勢。據Barron's報道，此意味工業需求增加，可反映全球經濟正努力復甦。

雖然金價升勢凌厲，似乎代表投資者避險情緒升溫，與經濟復甦互相矛盾。據報道指，美債收益率低到幾近於0%時，持有黃金的機會成本隨之降低。貴金屬與工業用金屬同步上揚，或意味在經濟復甦時，利率亦維持低位，成為支撐經濟的動力之一。

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不過鋼價仍然低迷，反映美國亦有太多過剩產能，暗示美國工業需求仍有待加強。至於金價走勢，CNBC引述財富管理公司BMO Wealth Management投資策略長Yung-yu Ma亦表示，新冠肺炎疫苗研發，及美國大選，亦或會令金價轉勢。

責任編輯：葉泳珊