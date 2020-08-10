【騰訊股價】鬥魚虎牙合併建議獲證實　騰訊股價有望止跌？

▲ 騰訊合併鬥魚虎牙的傳言早於6月已傳出。

早前傳騰訊 （00700） 虎牙與鬥魚兩大遊戲直播平台合併，今日鬥魚正式收到騰訊把兩者合併的初步建議，根據方案虎牙及鬥魚將以換股的形式進行合併，同時原來虎牙的大股東歡聚集團宣佈將手上所有虎牙的股份，以8.1億美元現金轉讓給騰訊。兩者準備合併並收歸騰訊旗下，內媒報道指合併最快可於年內完成。

虎牙及鬥魚美股開市前曾升近一成，惟美股開市後轉跌，鬥魚跌3.7%；虎牙亦跌逾3%。

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若兩者成功合併，將將打造一個擁有超過3億用戶、總市值達100億美元（約780億港元）的遊戲直播平台，同時有利騰訊擴大遊戲業務王國的版圖，因此早前消息傳出後，騰訊股價亦報喜。近日騰訊股價受困美國政策，且看合併消息能否扭轉跌勢。

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編輯：謝克迪