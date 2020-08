【中美角力】兩國拳來腳往之際　中國第四季再增買美國大豆

路透社引述國內貿易商透露,第四季仍會繼續增加進口美國大豆,理由是,國內的飼料需求非常旺盛,而且利潤率高,跟滿足中美貿易協定的關係不大。

其他文章:【港股追蹤】珠海恢復澳門自由行 濠賭股今日已經炒定

據了解,由於巴西大豆供應接近枯竭,只好向美國大量入口,估計今年10至12月平均每月的大豆進口量約800萬噸,主要來自美國。

事實上,國企也試圖增加進口,以應付可能因疫情造成的供應問題,藉此提高國家儲備量。同時,在非洲豬瘟的背景下,今年家禽行業迅速發展,一定程度也加快了大豆庫存的消耗。

其他文章:【中美角力】TikTok事件惹美國國民反彈 三項數據話你知TikTok幾勁

報道指出,今周山東省大豆壓榨的利潤為每噸289元人民幣,而之前曾經創下每噸367元人民幣的高位。交易商表示,部分進口商正等待美國收成季節,大豆價格回軟才去鎖定大額採購,說不定之後對美國採購大豆的數量會更多。

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!