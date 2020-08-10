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【中美角力】兩國拳來腳往之際　中國第四季再增買美國大豆

股樓投資 19:35 2020/08/10

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路透社引述國內貿易商透露，第四季仍會繼續增加進口美國大豆，理由是，國內的飼料需求非常旺盛，而且利潤率高，跟滿足中美貿易協定的關係不大。

其他文章：【港股追蹤】珠海恢復澳門自由行　濠賭股今日已經炒定

據了解，由於巴西大豆供應接近枯竭，只好向美國大量入口，估計今年10至12月平均每月的大豆進口量約800萬噸，主要來自美國。

事實上，國企也試圖增加進口，以應付可能因疫情造成的供應問題，藉此提高國家儲備量。同時，在非洲豬瘟的背景下，今年家禽行業迅速發展，一定程度也加快了大豆庫存的消耗。

其他文章：【中美角力】TikTok事件惹美國國民反彈　三項數據話你知TikTok幾勁

報道指出，今周山東省大豆壓榨的利潤為每噸289元人民幣，而之前曾經創下每噸367元人民幣的高位。交易商表示，部分進口商正等待美國收成季節，大豆價格回軟才去鎖定大額採購，說不定之後對美國採購大豆的數量會更多。

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撰文 : 林衛

中美貿易戰 美國 中國 經濟

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