【Apple發佈會】蘋果發佈會預計公佈9款新品

▲ 近日，有知名爆料達人在網上發放消息，曝光疑似蘋果秋季發表會的流程，並指届時會有9款新品登場。

蘋果（Apple）每年一度的秋季發佈會即將來臨，相信蘋果正在密鑼緊鼓準備。近日，有知名爆料達人在網上發放消息，曝光疑似蘋果秋季發表會的流程，並指届時會有9款新品登場，內容相當豐富。

蘋果爆料達人Komiya日前於Twitter上，傳出關於蘋果秋季發表會的流程。Komiya指，發佈會將由行政總裁Tim Cook開場，先講解有關WWDC20或新冠肺炎疫情資訊。Komiya更曝光發佈會内容及流程，當中包括Apple Card、Apple Watch Series 6、iPhone 12系列、AirPower及AirTag等多項新產品。

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最近，AirPower及AirTag項目亦不斷傳出消息，早前更有消息指，AirPower項目有望重新開發。AirPower為一款無綫充電板，用戶可以為iPhone、Apple Watch和AirPods等設備作無綫充電，但測試過程中產生過熱問題，去年Apple已宣佈終止開發該項目。而另一款追蹤配件AirTag，同時亦有不少果迷期待。

此外，雖然iPhone12系列預計會延至10月才發布，但Komiya日前亦列出關於iPhone12系列的售價及預購時間。

責任編輯：李寶如