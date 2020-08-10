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【筍盤陪你睇】東涌複式單位　低市價逾兩成沽

股樓投資 19:32 2020/08/10

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疫情肆虐，雖然全城人心惶惶，但不少買家趁機搵筍盤。美聯吳惠斌稱，東涌影岸·紅B座複式單位，實用面積1,408平方呎，連526平方呎天台，剛以2,100萬元易手，低市價約600萬元，即逾20%。若翻查各大銀行估價，上述單位估值約2,500萬元至2,800萬元。

吳惠斌說，同類戶型罕有，近年從沒放盤，而且單位位處大單邊，享全機場及港珠澳大橋永久海景。代理續稱，原業主為內地人，由於資不抵債，遭法院頒令出售單位。值得留意的是，近期屢有內地客資不抵債，終致單位淪為銀主盤。

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大廳四正，設有露台，享開揚海景。

睡房兩邊設窗，同樣享海景。

單位位處大單邊，座擁全機場及港珠澳大橋海景。

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撰文 : 黃卓賢

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