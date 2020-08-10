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【港股追蹤】珠海恢復澳門自由行　濠賭股今日已經炒定

股樓投資 19:29 2020/08/10

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濠賭股今日在跌市下逆市造好，龍頭股銀河娛樂（00027）急升近5.6%，收報56.7元。澳博控股（00880）升4.8%，永利澳門（01128）及新濠國際（00200）均升逾3%。炒作主要是市場預期澳門通關在即，資金率先流入板塊炒定先，而相關消息在收市後亦得到證實。

相關文章:【港股追蹤】內循環板塊選擇多　呢個板塊都有得諗

澳門政府宣布，接獲港澳辦通知，周三（12日）零時起，凡14日內沒外國或境外旅居史的澳門居民，持有7天內核酸檢測陰性證明，或7天內具有檢測訊息健康碼，可在內地各地免除隔離14日。但確診者、疑似患者、有發燒徵狀及密切接觸者，在內地通關時，仍需接受核酸檢測，甚至作14日隔離。

另外，內地周三起亦會恢復珠海居民到澳門的旅遊簽注，包括個人遊和團隊遊，相信這是對濠賭行業的一個振奮消息。 

當地社會文化司司長歐陽瑜傍晚在記者會中表示，以上新措施有熔斷機制，若澳門疫情風險反彈至中高風險，將中止措施，回復至執行14日醫學觀察，直至降至疫情低風險。

今次通關消息仍未算全面通關，濠賭板塊今日股價升勢也只屬炒憧憬，始終行業今年幾乎停擺逾半年，業績必定受到很大程度打擊，惟股份股價卻未見太大波動，其實早已反映通關後的報復性消費預期，再升空間也未必太多。此外，金沙中國（01928）今日僅升1.7%，跑贏大市卻大幅跑輸同業，值得投資者存記。

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撰文 : 葉志偉

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