【港股追蹤】珠海恢復澳門自由行　濠賭股今日已經炒定

濠賭股今日在跌市下逆市造好,龍頭股銀河娛樂(00027)急升近5.6%,收報56.7元。澳博控股(00880)升4.8%,永利澳門(01128)及新濠國際(00200)均升逾3%。炒作主要是市場預期澳門通關在即,資金率先流入板塊炒定先,而相關消息在收市後亦得到證實。

相關文章:【港股追蹤】內循環板塊選擇多 呢個板塊都有得諗

澳門政府宣布,接獲港澳辦通知,周三(12日)零時起,凡14日內沒外國或境外旅居史的澳門居民,持有7天內核酸檢測陰性證明,或7天內具有檢測訊息健康碼,可在內地各地免除隔離14日。但確診者、疑似患者、有發燒徵狀及密切接觸者,在內地通關時,仍需接受核酸檢測,甚至作14日隔離。

另外,內地周三起亦會恢復珠海居民到澳門的旅遊簽注,包括個人遊和團隊遊,相信這是對濠賭行業的一個振奮消息。

當地社會文化司司長歐陽瑜傍晚在記者會中表示,以上新措施有熔斷機制,若澳門疫情風險反彈至中高風險,將中止措施,回復至執行14日醫學觀察,直至降至疫情低風險。

今次通關消息仍未算全面通關,濠賭板塊今日股價升勢也只屬炒憧憬,始終行業今年幾乎停擺逾半年,業績必定受到很大程度打擊,惟股份股價卻未見太大波動,其實早已反映通關後的報復性消費預期,再升空間也未必太多。此外,金沙中國(01928)今日僅升1.7%,跑贏大市卻大幅跑輸同業,值得投資者存記。

