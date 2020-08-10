【賭股催化劑？】珠海周三恢復赴澳旅遊簽注　澳門居民北上亦可豁免隔離

▲ 內地後天起亦將恢復珠海居民赴澳旅遊簽注，隨著赴澳人數增長，賭業營運狀況有望改善

濠賭股及內地經濟均傳來好消息，澳門政府宣布，已接獲港澳辦通知，由後天（星期三，12日）開始，14天之內沒有境外或海外旅居史的澳門居民，若持有7天內核酸檢測陰性證明，或者7天內具有檢測訊息健康碼，前往內地時將豁免14天醫學隔離。

不過，確診者、疑似患者、密切接觸以及有發燒徵狀者，則仍需接受核酸檢測，以至隔離14天。與此同時，內地後天起亦將恢復珠海居民赴澳旅遊簽注，隨著赴澳人數增長，賭業營運狀況有望改善。

澳門社會文化司司長歐陽瑜表示，澳門目前的疫情風險定義為「低風險」，但假若澳門疫情往後反彈，並令風險等級提升到中高級時，隔離措施將見恢復。

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記者：莫亦熙