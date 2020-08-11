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【濠賭股急升】珠海周三恢復赴澳旅遊簽注　美銀：9月全國解禁合理預期（第三版）

即市財經 18:54 2020/08/11

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內地後天起亦將恢復珠海居民赴澳旅遊簽注，隨著赴澳人數增長，賭業營運狀況有望改善

濠賭股傳來好消息，澳門政府周一（10日）宣布，已接獲港澳辦通知，由星期三（12日）開始，恢復珠海居民赴澳旅遊簽注，隨著赴澳人數增長，賭業營運狀況有望改善。濠賭股周二早段股價急升，兩大賭股藍籌銀娛 （00027） 升5.5%、金沙中國 （01928） 升9.8%。

其他濠賭牌主，永利澳門 （01128） 升6.5%，澳博 （00880） 升5.1%，美高梅中國 （02282） 、新濠國際 （00200） 也升逾4%。

券商：逐步重開關口利好賭股復甦

摩根士丹利發報告指，澳門邊境逐步放寬有利，但珠海居民僅佔整體內地訪港旅客比例12%，過夜旅客比例更低至6%，因此要待包括廣東等更多省份的簽證復辦，才會有更大利好因素浮現。

大摩續指，維持對賭股正面看法，逐步放寬入境限制將帶來正面市場氣氛；但仍預期8月份的賭收按年將挫92%。

美銀證券報告指，放寬措施對濠賭業帶來轉機，也認為同時開放珠海個人及團體旅客簽證屬驚喜。美銀美林續指，早前澳門傳媒傳出，8月12日開放珠海、 8月24日開放廣東、9月23日開放內地其餘地區，現時首步時間表一致，認為擴大開放是合理預期，也認為措施有7日內檢測和健康碼配合，再爆疫情機會低。

美銀最為看好澳博、金沙中國及新濠博亞（美：MLCO），澳博受惠「上葡京」快開業，金沙中國及新濠博亞估值較同業低。

澳門社會文化司：疫情低風險

澳門居民安排方面，澳門政府表示，14天之內沒有境外或海外旅居史的澳門居民，若持有7天內核酸檢測陰性證明，或者7天內具有檢測訊息健康碼，前往內地時將豁免14天醫學隔離。

不過，確診者、疑似患者、密切接觸以及有發燒徵狀者，則仍需接受核酸檢測，以至隔離14天。

澳門社會文化司司長歐陽瑜表示，澳門目前的疫情風險定義為「低風險」，但假若澳門疫情往後反彈，並令風險等級提升到中高級時，隔離措施將見恢復。

（第二版加入美銀證券報告內容；第三版加入摩根士丹利內容）

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記者：莫亦熙、麥德銘

香港股票 經濟 澳門博彩股 銀河娛樂（00027） 金沙中國有限公司（01928） 澳博控股（00880） 新濠國際（00200） 永利澳門（01128） 美高梅中國（02282） 澳門
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