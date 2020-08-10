電動車太靜不暢快？福特新車喇叭播引擎聲

電動車發展愈來愈成熟，被視為汽車業的未來，產量持續提高的特斯拉（Tesla，美：TSLA）股價愈升愈有。惟電動車不設引擎，摩打開動時非常安靜，對喜歡引擎聲音的車主來講，簡直是重大缺憾。福特（Ford）推出一款全電動車Mustang Mach-E，就加設仿引擎聲效，駕駛起來更加暢快。

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料今年底或明年初正式推出的福特新車Mustang Mach-E，雖然是全電動，但氣勢不減，車主發動摩打時，車內會播放轟轟作響的引擎聲效，給予車主駕駛化車燃料驅動車輛的快感。

福特汽車工程部門主管Leeway Ho解釋，有關聲效，是根據汽車當時的扭力及速度等，以數學運算得出應有的頻率及響度；他稱引擎聲聽上去非常自然，有如音效魔術（audio wizardry）。

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福特指，設計相關聲效時，參考了不同的聲音，聲效帶有傳統福特野馬（Ford Mustang）系列車款引擎的感覺，但又有點不同。

事實上電動車過於安靜，帶來實際問題，令行人容易忽略有汽車駛近，造成危險，尤其依賴聽覺感受環境的視障人士。美國政府已有規管，訂明電動車低速行駛時，要有提示音效。

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責任編輯：林建忠

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