【移民海外】美國近6千人放棄綠卡 若特朗普連任恐加劇

▲ 外媒報道，今年上半年有近6,000人放棄美國國籍，較去年全年放棄美國國籍的2,072人，還要多出一倍有多，創歷史新高。

不少人在美國讀書、打工，辛苦多年為一張綠卡（美國公民），但也有人選擇放棄美國國籍，到別處發展。外媒報道，今年上半年有近6,000人放棄美國國籍。研究負責人估計，若總統特朗普在11月的總統大選成功連任，放棄國籍的人數或更多。

擅長處理稅務的會計師事務所Bambridge Accountants周日（9日）發表研究顯示，在今年頭六個月，有超過5,800名美國人選擇放棄公民身份，較去年全年放棄美國國籍的2,072人，還要多出一倍有多，創歷史新高。

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會計師事務所合夥人班布里奇（Alistair Bambridge,）接受美國有線新聞網（CNN）訪問時表示，放棄國籍的人主要是已經離開美國的人，放棄國籍的原因，離不開近年美國的政治局勢，以及今年處理疫情的手法，為人詬病。

「我們看到，人們已受夠總統特朗普所做的一切，包括如何處理全球大流行的疫情，以及當前國內的政策。」 （"What we've seen is people are over everything happening with President Donald Trump, how the coronavirus pandemic is being handled, and the political policies in the US at the moment."）

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研究指出，另一個放棄美國國籍的誘因是當地的稅收。居住在國外的美國公民仍需要每年納稅，報告其外國銀行賬戶，投資和退休金，不少美國人為這筆支出太多。

美國人如想放棄國籍，須親身到所在國的美國大使館，繳交2,350美元（約18,212港元）。

班布里奇預計，很多美國人對年底11月總統大選抱觀望態度，若特朗普乘公共連任，相信放棄國籍的美國人會持續上升。

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記者：葉芷樺