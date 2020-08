【移民海外】美國近6千人放棄綠卡 研究：若特朗普成功連任 放棄人數或更多

不少人在美國讀書、打工,辛苦多年為一張綠卡(美國公民),但也有人選擇放棄美國國籍,到別處發展。外媒報道,今年上半年有近6,000人放棄美國國籍。研究負責人估計,若總統特朗普在11月的總統大選成功連任,放棄國籍的人數或更多。

擅長處理稅務的會計師事務所Bambridge Accountants周日(9日)發表研究顯示,在今年頭六個月,有超過5,800名美國人選擇放棄公民身份,較去年全年放棄美國國籍的2,072人,還要多出一倍有多,創歷史新高。

會計師事務所合夥人班布里奇(Alistair Bambridge,)接受美國有線新聞網(CNN)訪問時表示,放棄國籍的人主要是已經離開美國的人,放棄國籍的原因,離不開近年美國的政治局勢,以及今年處理疫情的手法,為人詬病。

「我們看到,人們已受夠總統特朗普所做的一切,包括如何處理全球大流行的疫情,以及當前國內的政策。」

("What we've seen is people are over everything happening with President Donald Trump, how the coronavirus pandemic is being handled, and the political policies in the US at the moment.")